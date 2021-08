Concorsi Sicilia 2021: assunzioni in università e INGV

Concorsi Sicilia 2021 - Posizioni aperte all'INGV e all'Università di Messina, ma anche al Cnr di Catania e a Palermo. Di seguito tutti i dettagli utili.

Nuovi concorsi Sicilia aperti. Si tratta di concorsi pubblici pubblicati nell’ultima Gazzetta Ufficiale del 10 agosto. Tra i bandi aperti nella nostra regione, si segnalano assunzioni presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e l’Università degli Studi di Messina. Entrambi i bandi aperti scadranno il prossimo 9 settembre. Vediamo nel dettaglio quali sono le posizioni dei concorsi regione Sicilia attivi e quali sono

Concorsi Sicilia: Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

Per quanto riguarda il primo bando, si tratta di una rettifica e riapertura dei termini di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di tecnologo (terzo livello retributivo) a tempo determinato. Le sezioni a cui andranno i dipendenti sono: l’Osservatorio nazionale terremoti, Roma 1, Roma 2 e Palermo.

Per accedere al bando completo bisogna connettersi al sito internet ufficiale dell’Ingv (www.ingv.it), dove sono disponibili tutti i dettagli relativi alle posizioni.

Concorsi pubblici Sicilia all’Università di Messina

Bando concorsi Sicilia aperto per la valutazione comparativa per la chiamata di sei professori di prima fascia. Il bando prevede concorsi in Sicilia per vari settori concorsuali e Dipartimenti dell’ateneo di Messina. In particolare i settori indicati sono:

Dipartimento di economia : settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle imprese; settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese;

: Dipartimento di giurisprudenza : settore concorsuale 12/H2 – Storia del diritto medievale e moderno; settore scientifico-disciplinare IUS/19 – Storia del diritto medievale e moderno;

: Dipartimento di scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali : settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente; settore scientifico-disciplinare MED/35 – Malattie cutanee e veneree;

: Dipartimento di scienze cognitive psicologiche pedagogiche e degli studi culturali : settore concorsuale 10/C1 – Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi; settore scientifico-disciplinare L-ART/06 – Cinema, fotografia e televisione;

: Dipartimento di scienze veterinarie : settore concorsuale 07/G1 – Scienze e tecnologie animali; settore scientifico-disciplinare AGR/19 – Zootecnia speciale;

: Dipartimento di scienze veterinarie : settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e fisiologia veterinaria; settore scientifico-disciplinare VET/02 – Fisiologia veterinaria;

:

Il bando integrale è consultabile all’indirizzo internet ufficiale dell’Università di Messina, nella sezione: https://www.unime.it/it/ateneo/bandi – Categoria «Docenti» – Tipologia «Professori di I e II fascia»

I bandi ancora attivi

Tra gli ultimi concorsi Sicilia, sono disponibili altri bandi attivi con scadenza fissata al 2 settembre 2021. Si tratta di posti di lavoro disponibili per il Consiglio Nazionale delle Ricerche a Catania e per l’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia presso il Cervello di Palermo.

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Si tratta in questo cosa di una selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione (V livello) indetta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (per Catania). Il contratto di lavoro offerto è a tempo determinato.

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate e presentate esclusivamente in via telematica, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area Concorsi del sito CNR, nell’apposita sezione dedicata “selezione online”.

Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia

In quest’ultimo caso si tratta di un concorso che riguarda il conferimento, per titoli e colloquio, degli incarichi della durata di cinque anni di direzione di struttura complessa, per varie unità operative e discipline.

Il testo integrale del bando, con ulteriori informazioni utili per la partecipazione, è presente nel numero 8 del 25 giugno 2021 della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami”.