CATANIA – Momenti di apprensione oggi, 18 aprile 2026, presso il punto vendita Ikea situato nella zona industriale di Catania. Nel pieno di una delle giornate caratterizzate dal consueto alto afflusso di pubblico, il centro è stato oggetto di una procedura di evacuazione immediata che ha visto coinvolti centinaia di dipendenti e clienti. Lavoro Catania, Ikea assume: le posizioni aperte.

La dinamica dell’accaduto

L’allarme è scattato improvvisamente nel corso del pomeriggio, attivando i protocolli di sicurezza previsti. In poco tempo, la struttura è stata svuotata e la folla si è radunata nel parcheggio esterno in attesa di ulteriori direttive. Alcuni testimoni presenti sul posto hanno riferito di aver percepito un’aria “irrespirabile”, un dettaglio che ha contribuito ad alimentare il timore tra i presenti.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale sanitario del 118. La tempestività delle operazioni ha permesso di gestire la situazione senza che si registrassero criticità immediate, sebbene la zona sia rimasta presidiata per garantire la totale messa in sicurezza dell’area.

Cause ancora da accertare

Al momento, le ragioni precise che hanno reso necessaria l’evacuazione rimangono avvolte nel mistero e sono oggetto di verifiche da parte delle autorità. Le ipotesi circolate tra i presenti sono discordanti:

Principio d’incendio: Alcuni testimoni puntano su un problema tecnico o un cortocircuito che avrebbe generato fumo.

Spray al peperoncino: Secondo quanto riferito da alcuni responsabili, non si esclude l’ipotesi che l’aria irrespirabile sia stata causata dall’uso di uno spray urticante all’interno dei locali, una eventualità che richiederebbe ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza quanto accaduto e verificare se si sia trattato di un guasto accidentale o di un atto intenzionale.