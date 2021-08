Concorsi Sicilia all’Agenzia delle Entrate: 130 posti disponibili

Sono aperti alcuni bandi di concorsi Sicilia utili per inserirsi presso le Agenzie delle Entrate e presso l'Istituto di Astrofisica di Catania. Altri concorsi sono ancora attivi e si potrà presentare domanda entro settembre 2021.

Attivi diversi concorsi Sicilia per l’accesso a posti di lavoro liberi presso l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto di Astrofisica di Catania. Nel primo caso si tratta di un’opportunità lavorativa a tempo indeterminato, mentre nel secondo a tempo pieno e determinato.

Concorsi Sicilia all’ Agenzia delle Entrate

Per questo concorso sono attivi due bandi, per un totale di 2.420 posti disponibili. Del totale, sono disponibili 130 posti per la direzione regionale Sicilia a tempo indeterminato. L’offerta rientra nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria. Inoltre, sono disponibili altri 100 posti a livello nazionale come funzionari informatici (lavoro a tempo indeterminato per la terza area funzionale, fascia retributiva F1.

Agenzia delle Entrate: attività amministrativa

Le attività da dover svolgere in questo caso sono:

direzione o coordinazione di unità organizzative;

svolgimento di attività ispettive, di valutazione, di verifica, di controllo, di programmazione e di revisione;

relazioni esterne dirette con il pubblico;

relazioni organizzative interne;

effettuare studi e ricerche.

Le competenze richieste sono:

risoluzione dei problemi (problem solving);

tensione al risultato;

iniziativa;

flessibilità;

orientamento all’altro.

La domanda di partecipazione va presentata entro il 30 settembre 2021, per via esclusivamente telematica, utilizzando la piattaforma online del sito internet ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate: funzionari informatici

Nel secondo bando invece si fa riferimento a posti di lavoro come funzionari informatici. Le attività da svolgere in questo caso sono le seguenti:

mansioni connesse all’esercizio, allo sviluppo e al monitoraggio del sistema informatico;

cura delle problematiche legate alla sicurezza e alla cooperazione informatica;

monitoraggio dei contratti ICT;

verifica del rispetto dei livelli di servizio;

analisi statistiche;

direzione o coordinamento di unità organizzative.

Le competenze richieste sono:

risoluzione dei problemi (problem solving);

tensione al risultato;

iniziativa;

flessibilità;

orientamento all’altro.

Anche in questo caso la scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 30 settembre 2021 e la richiesta va presentata telematicamente, tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

In entrambi i casi si consiglia la visione del bando integrale.

Concorsi Sicilia all’Istituto di Astrofisica di Catania

In questo caso si tratta di un concorso pubblico Regione Sicilia bandito dall’Istituto nazionale di Astrofisica osservatorio astrofisico di Catania. Il concorso in questione è per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello per il settore tecnologico organizzativo gestionale.

Il contratto sarà a tempo pieno e determinato di tipo A – settore tecnologico organizzativo gestionale dal titolo “Project/Program Manager nell’ambito dei progetti SKA e MOSAICO”. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, ed inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo email inafoacatania@pcert.postecert.it entro il 12 settembre 2021.

Per leggere il bando integrale di questo concorso Sicilia è necessario collegarsi al sito internet ufficiale dell’ente.

I bandi ancora attivi

Attivi ancora alcuni bandi per concorsi Sicilia. Si tratta dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e dell’Università di Messina. Entrambi i bandi scadranno il prossimo 9 settembre.

Altri bandi attivi riguardano:

Consiglio Nazionale delle Ricerche ;

; Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia.