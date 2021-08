Concorso Ministero della Cultura: disponibili 150 posti di lavoro

Nuovo bando di concorso attivo per il Ministero della Cultura. Si tratta di 150 posti di lavoro a tempo indeterminato, divisi in due filoni di selezione e per singole regioni.

Nuovo bando di concorso disponibile e pubblicato dal Ministero della Cultura, finalizzato all’assunzione di 150 unità a tempo indeterminato. In particolare saranno 100 assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza e della selezione per 50 operatori alla custodia, vigilanza, accoglienza.

Il personale non dirigenziale verrà impegnato presso gli uffici centrali e periferici del Ministero presenti in tutta Italia. I candidati, una volta superato il concorso, potranno lavorare come custodi, occuparsi dell’accoglienza dei visitatori e della vigilanza delle aree pubbliche dentro musei, gallerie d’arte, archivi di Stato, parchi archeologici, complessi monumentali e biblioteche.

Concorso MID

Più nello specifico, il concorso in questione tiene conto di due diverse procedure di selezione:

100 posti per assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza – seconda area funzionale, posizione economica F2; 50 posti per operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza – seconda area funzionale, posizione economica F1.

Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza

Per quanto riguarda la prima procedura, la selezione è gestita dalla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) e del personale del Formez PA. Ogni regione presenta alcuni posti, così divisi:

Abruzzo N. 2 Archivio di Stato di Chieti N. 2 Archivio di Stato di Pescara

Basilicata N. 1 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata N. 1 Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Basilicata

Calabria N. 4 Direzione Regionale Musei Calabria N. 2 Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Emilia-Romagna N. 1 Direzione Regionale Musei Friuli Venezia Giulia N. 1 Museo storico e Parco del Castello di Miramare

Lazio N. 1 Archivio di Stato di Rieti N. 3 Direzione Regionale Musei Roma N. 2 Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea N. 3 Parco Archeologico dell’Appia Antica N. 2 Parco Archeologico di Ostia Antica N. 3 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale N. 2 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina

Liguria N. 1 Archivio di Stato di Imperia N. 1 Palazzo Reale di Genova N. 2 Direzione Regionale Musei Liguria

Lombardia N. 1 Archivio di Stato di Milano N. 4 Direzione Regionale Musei Lombardia N. 1 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese N. 1 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Monza-Brianza e Pavia

Marche N. 1 Archivio di Stato di Fermo N. 1 Direzione Regionale Musei Marche N. 1 Galleria Nazionale delle Marche

Molise N. 2 Direzione Regionale Musei Molise

Piemonte N. 2 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli N. 2 Direzione Regionale Musei Piemonte N. 1 Musei Reali di Torino

Puglia N. 1 Biblioteca Nazionale di Bari N. 1 Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia N. 2 Direzione Regionale Musei Puglia N. 1 Museo Archeologico Nazionale di Taranto

Sardegna N. 1 Direzione Regionale Musei Sardegna N. 1 Museo Archeologico Nazionale di Cagliari

Toscana N. 4 Musei del Bargello N. 4 Galleria dell’Accademia N. 4 Direzione Regionale Musei Toscana

Provincia autonoma di Bolzano N. 2 Archivio di Stato di Bolzano

Umbria N. 2 Galleria Nazionale dell’Umbria N. 3 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Umbria

Veneto N. 1 Archivio di Stato di Belluno N. 1 Archivio di Stato di Treviso N. 2 Direzione Regionale Musei Veneto N. 2 Gallerie dell’Accademia



Operatori alla custodia, vigilanza e accoglienza

Questo secondo filone di selezione, avverrà usufruendo degli iscritti nelle liste di collocamento, quindi tramite concorso pubblico. Il tutto verrà fatto a cura esclusiva dei Centro per l’impiego (CPI) dei vari territori.

I posti disponibili sono suddivisi anche questa volta per regione:

Abbruzzo N. 1 Direzione Regionale Musei Abruzzo

Basilicata N. 1 Direzione Regionale Musei Basilicata N. 1 Archivio di Stato di Matera

Calabria N. 1 Archivio di Stato di Vibo Valentia

Campania N. 1 Biblioteca Universitaria di Napoli N. 2 Direzione Regionale Musei Campania N. 2 Archivio di Stato di Napoli N. 1 Museo e Real Bosco di Capodimonte N. 1 Parco Archeologico di Pompei N. 1 Archivio di Stato di Caserta N. 2 Reggia di Caserta N. 1 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino

Emilia Romagna N. 1 Archivio di Stato di Forlì – Cesena N. 1 Pinacoteca Nazionale di Bologna

Friuli Venezia Giulia N. 1 Archivio di Stato di Pordenone

Lazio N. 1 Archivio di Stato di Latina N. 2 Archivio di Stato di Rieti N. 1 Archivio di Stato di Roma N. 1 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma N. 1 Direzione Regionale Musei Lazio N. 1 Galleria Nazionale d’Arte Antica di Roma N. 1 Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia N. 1 Museo Nazionale Romano N. 2 Villa Adriana e Villa d’Este

Liguria N. 1 Direzione Regionale Musei Liguria

Lombardia N. 1 Archivio di Stato di Cremona

Marche N. 1 Archivio di Stato di Ascoli Piceno

Molise N. 1 Archivio di Stato di Campobasso

Piemonte N. 1 Archivio di Stato di Alessandria

Puglia N. 1 Museo Archeologico Nazionale di Taranto. N. 1 Archivio di Stato di Foggia

Sardegna N. 1 Archivio di Stato di Nuoro

Sicilia N. 1 Archivio di Stato di Catania

Toscana N. 2 Archivio di Stato di Firenze N. 1 Opificio delle Pietre Dure N. 3 Direzione Regionale Musei Toscana

Trentino Alto Adige N. 1 Archivio di Stato di Trento

Umbria N. 1 Galleria Nazionale dell’Umbria N. 1 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Umbria

Veneto N. 1 Archivio di Stato di Treviso N. 1 Archivio di Stato di Belluno N. 1 Direzione Regionale Musei Veneto



Requisiti

I requisiti richiesti per partecipare al concorso sono, oltre quelli generali, anche alcuni titoli di studio precisi:

per gli assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza: diploma di scuola secondaria di secondo grado ;

; per i custodi, operatori vigilanza e accoglienza: diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore).

Tuttavia, bisognerà attendere la pubblicazione dei relativi avvisi e bandi per conoscere nel dettaglio tutti i requisiti richiesti.

Prove

Anche in questo caso ci sarà una differenza fra la il primo filone si selezione e il secondo. Per quanto riguarda il concorso pubblico per 100 assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza è prevista una sola prova scritta e eventuale prova orale. Verrà valutata la conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. Verranno valutati anche i titoli di studio e i titoli di servizio (esperienza professionale).

Invece, per quanto riguarda i 50 operatori alla custodia vigilanza e accoglienza, i candidati parteciperanno alla selezione secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste di collocamento. Sono previste delle prove d’esame che servono per verificare l’idoneità dell’utente ma i dettagli dovranno ancora essere fornite nel bando.

Come presentare domanda

Solo per quanto riguarda il primo bando di concorso sarà necessario inoltrare domanda per via telematica, compilando il modulo messo a disposizione sul sito internet ufficiale di Formez PA, ma bisognerà attendere l’apertura della procedura.

Nel secondo caso invece, le domande non deve essere inviata, giacché il reclutamento è a carico dei Centri per l’impiego della propria circoscrizione territoriale.