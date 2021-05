Infiorata di Noto 2021 al via: programma, dirette e novità

Infiorata di Noto 2021 al via a partire da giovedì 14 maggio. Tutte le ultime informazioni sul programma, su dove vedere la diretta e sulle novità previste.

L’Infiorata di Noto 2021 sta per cominciare. Mancano ancora poche ore e in via Nicolaci, nel cuore del centro storico della “capitale del barocco“, prenderà forma il motivo floreale. Quella di quest’anno è la 42esima edizione dell’Infiorata e, come da tradizione, si svolgerà tra il 14 e il 16 maggio. Come anticipato, il tema dell’edizione 2021 è Dante e la Divina Commedia: un omaggio al Sommo Poeta nell’anniversario dei 700 anni dalla morte.

Infiorata di Noto programma edizione 2021

Rispetto all’edizione 2020, la novità dell’Infiorata 2021 è la presenza del pubblico. L’anno scorso, durante il lockdown nazionale, l’Infiorata si è svolta comunque, ma senza che nessuno potesse ammirarla passeggiando su via Nicolaci.

Significativi entrambi i titoli negli ultimi due anni: da “La Bellezza è più forte della Paura” a “E quindi uscimmo a riveder le stelle“. Due messaggi di speranza e resilienza che l’Infiorata a Noto ha voluto mandare a tutto il mondo. Il taglio del nastro della 42esima edizione è previsto giovedì 14 maggio alle 12:30 circa.

Accanto ai bozzetti floreali, il programma Infiorata di Noto 2021 prevede diversi eventi paralleli. Alle 18 di sabato è attesa la diretta del Corteo Barocco, con una mostra di abiti storici che ripercorre la storia di Noto. Alle 20 il concerto Dolce StilNoto, con i cantautori Mario Incudine e Carlo Muratori, che si esibiranno dal sagrato del Santissimo Salvatore. Gran finale, poi, con lo spettacolo di luci e suoni sempre sul sagrato del Santissimo Salvatore, a cura di Elisa Nieli. Malgrado la presenza del pubblico, dal sindaco sono arrivati in questi giorni numerosi avvisi alla prudenza e al rispetto delle norme anti-Covid.

Purtroppo, tuttavia, tra le strade di Noto non ci sarà il pienone di turisti, venuti da tutta la Sicilia per ammirare l’Infiorata. Almeno fino a domenica, l’Isola sarà in zona arancione, con la conseguenza che il divieto di spostamento tra comuni impedirà gli arrivi da fuori. Atteso per lunedì 17, invece, l’ingresso in zona gialla. Chi non potrà raggiungere la città barocca, quindi, si dovrà accontentare delle trasmissioni in TV e sui social.

Infiorata Noto: dirette TV e social

I momenti salienti del “Saluto alla Primavera” che la città tributa alla stagione ogni anno con l’Infiorata verranno trasmessi in diretta TV e sui social. Si comincia domani alle 12:30, con il tradizionale taglio del nastro in via Nicolaci che darà il via alla realizzazione degli 8 bozzetti.

Durante il pomeriggio sono previste altre dirette per aggiornare gli spettatori sull’avanzamento della realizzazione. L’ultimo collegamento, infine, arriverà alle 22, per una speciale anteprima del selciato ormai pronto.

Sabato 15, invece, la diretta sarà trasmessa anche su Video Regione (canale 16 del Digitale Terrestre) e su Tgs (canale 15 del digitale terrestre). Di seguito, gli orari e gli appuntamenti più importanti:

18: diretta del Corteo Barocco;

20: concerto DolceStilNoto, con Mario Incudine e Carlo Muratori;

21-22 circa: spettacolo di luci e suoni a cura di Elisa Nieli.

Presenteranno la serata i conduttori Salvo La Rosa e Mimmo Contestabile.

Infiorata di Noto: scale dipinte nel segno di Dante

Non solo Infiorata. tutta la capitale del barocco omaggerà Dante per l’anniversario. Tre scalinate centrali della città sono state ridipinte per raffigurare le tre cantiche della Divina Commedia: Inferno, Purgatorio e Paradiso.

La prima a essere stata ridipinta, ça va sans dire, è stata la scalinata di via Dante Alighieri, dedicata all’ultima cantica. Poi è toccato alla scalinata di via Fratelli Bandiera, dedicata all’Inferno. Infine, le scale di via Mariannina Coffa sono state dedicate al Purgatorio.