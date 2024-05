Sicilia, bimba morta dopo aver ingerito candeggina: disposta autopsia

Disposta l'autopsia per la bambina morta a Noto di soli dieci mesi: sotto sequestro la casa dei familiari per gli accertamenti.

Si cerca ancora di fare chiarezza sulla tragica morte di una bimba di soli 10 mesi a Noto, che ha scosso profondamente la comunità locale. La Procura di Siracusa ha avviato un’inchiesta per fare luce sulla vicenda ordinando l’autopsia sul corpo della piccola, che verrà eseguita a Catania nei prossimi giorni.

La bambina era giunta in condizioni critiche all’ospedale Trigona di Noto, dove purtroppo i medici non sono riusciti a salvarla. Si sospetta abbia ingerito della candeggina.

La casa della famiglia, composta dai giovani genitori e due fratellini, è sotto sequestro per consentire i necessari accertamenti. Secondo quanto riportato dalla madre, la bimba sarebbe caduta dal girello in un secchio contenente acqua e candeggina, ingerendola. Sebbene si ipotizzi un incidente domestico, gli inquirenti stanno esaminando attentamente ogni dettaglio per comprendere appieno quanto accaduto. Si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini.