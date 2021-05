Dante protagonista dell’Infiorata di Noto: la “Divina Commedia” nelle scalinate [FOTO]

Nella città "capitale del barocco", si svolgerà l'infiorata di Noto. Quest'anno il tema previsto è la Divina Commedia di Dante Alighieri. Di seguito alcune foto dell'evento che avrà luogo a partire da domani 14 maggio.

L‘infiorata di Noto è uno degli eventi primaverili più colorati dell’isola. Si tiene ogni anno nella “capitale del barocco” della Sicilia orientale a Noto, in pieno centro storico. Un tappeto di fiori si snoda per circa 700 metri quadrati, creando una trama il cui tema cambia ogni anno. Quest’anno ricorre la 42esima edizione, che si svolgerà, come da tradizione, durante la terza domenica del mese ed avrà come tema

Il tema dell’edizione dell’Infiorata di quest’anno, che si svolgerà dal 14 al 16 maggio 2021, è Dante Alighieri. Per tale ragione, le scalinate del Comune “raccontano” l’opera principale del Sommo Poeta, ovvero la Divina Commedia.