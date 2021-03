Infiorata di Noto: l’edizione 2021 sarà dedicata a Dante Alighieri

L'Infiorata di Noto si terrà anche quest'anno e avrà un tema particolare: l'edizione 2021 è dedicata a Dante Alighieri. Ecco le info su date ed evento.

L’Infiorata di Noto avrà luogo anche quest’anno e sarà dedicata alla figura del sommo poeta, Dante Alighieri, del quale si celebra quest’anno il 700esimo anniversario dalla morte. “E quindi uscimmo a riveder le stelle“, questo il titolo della 42esima edizione dell’Infiorata di Noto, sarà un evento rivisitato e adeguato secondo le linee guida per la prevenzione del contagio.

Infiorata di Noto: date

L’Infiorata di Noto edizione 2021 si svolgerà, come di consueto, in via Nicolaci, favorendo il massimo rispetto delle norme anti-Covid. Si tratterà di un’occasione per ribadire un messaggio importante, un messaggio di forza, speranza e resilienza, che ribadisca come la bellezza sia più forte della paura. In questo senso, quindi, l’Infiorata 2021 ricalcherà il tema dello scorso anno “La Bellezza è più Forte della Paura”.

L’infiorata di Noto, quindi, si svolgerà tra il 14 e il 16 maggio e, come già anticipato, i quadri di fiori avranno per protagonista Dante Alighieri e la suo opera poetica, nel 700esimo anniversario dalla sua morte.

L’annuncio della scelta di questo tema è arrivato, non a caso, proprio ieri, in occasione del “Dantedì”, la giornata nazione dedicata all’autore della “Divina Commedia”. Nei giorni scorsi, infatti, l’assessore al Turismo Giusi Solerte aveva incontrato i rappresentati delle associazioni di Infioratori di Noto, condividendo i primi dettagli organizzativi legati, soprattutto, alla realizzazione dei quadri infiorati.

“Ci riagganciamo al messaggio virale dell’Infiorata di Noto dell’anno scorso – ha spiegato l’assessore al Turismo Giusi Solerte – e quest’anno l’Amministrazione Bonfanti non vuole perdere l’appuntamento con tradizione e bellezze, facendosi interprete di una forte e comune voglia di ripartenza e speranza. Lasciamoci, dunque, alle spalle le tenebre della pandemia che ha inaspettatamente stravolto le nostre e vite e, con responsabile determinazione e passionale resilienza, apriamoci alla luce di speranza ed ai colori della vita”.