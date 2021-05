Sicilia zona gialla da quando? Rischio attesa di altre due settimane

Sicilia zona gialla, quando arriverà l'ordinanza? Le regole attuali allontanano le riaperture per l'Isola, che potrebbero slittare di almeno due settimane.

La Sicilia rimarrà in zona arancione anche la prossima settimana e rischia di restarci ancora a lungo. I dati della cabina di monitoraggio confermano un indice Rt ancora superiore a 1. Inoltre, l’Isola è tra le tre regioni italiane a “rischio moderato” di progressione della pandemia nelle prossime settimane. Un dato che allontana la possibilità di vedere la Sicilia in zona gialla a breve, almeno secondo le regole attuali.

Sicilia in zona gialla, quando? Possibilità per metà maggio

Stando ai dati riportati dalla cabina di regia, l’Isola ha ancora un valore Rt medio pari a 1.05, compreso tra 1.02 e 1.08 nella settimana che va dal 19 al 25 maggio. Nell’ipotesi che l’indice sia sceso sotto l’1 nella settimana in corso, le regole di passaggio alla zona gialla prevedono un tasso al di sotto della soglia critica per almeno due settimane e un rischio basso o moderato.

Per questo, anche se la Sicilia è a rischio moderato e anche se dovesse avere un indice Rt inferiore a 1 nel prossimo bollettino di monitoraggio, è probabile che bisognerà attendere almeno fino al 16 maggio per riaprire le attività e eliminare i vincoli agli spostamenti.

Riapertura stabilimenti balneari

Anche la Regione sembra puntare alla data del 16 maggio come possibile avvio della zona gialla in Sicilia. Lo testimonia l’ordinanza pubblicata ieri, che prevede la riapertura degli stabilimenti balneari a partire dal 16 maggio.

Fino ad allora, gli impianti rimarranno chiusi e sarà possibile accedervi soltanto per lavori di manutenzione e riparazione. Allo stesso tempo, la fruizione delle spiagge libere per attività balneari rimane vietata almeno fino al 15 maggio. Tuttavia, il governatore Musumeci ha poi dichiarato che se i contagi dovessero ridursi in modo notevole sarebbe disposto ad anticipare l’apertura.

Coronavirus Sicilia: i dati sul contagio

L’ultimo bollettino Coronavirus in Sicilia indica la presenza di 861 nuovi contagi, una cifra in discesa rispetto al resto della settimana. Anche il tasso di positività, considerato l’alto numero di tamponi effettuati, scende al 3,1%. Tuttavia, nella giornata di ieri sono state diramate tre nuove zone rosse e il numero totale rimane ancora alto.

A questa situazione si aggiunge l’aumento delle vaccinazioni anti-Covid in Sicilia. La Regione rimane ancora penultima per percentuale di dosi somministrate, ma ha toccato due giorni fa il record di vaccinazioni, superando le richieste nazionali. Anche per questo, il governatore Musumeci chiede la somministrazione delle dosi anche agli under 60.