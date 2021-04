Coronavirus Sicilia, casi e ricoveri in calo: +861 positivi

Coronavirus Sicilia, il bollettino di oggi segna un calo dei positivi, ma l'Isola rimane in zona arancione. La distribuzione dei casi nelle varie province.

Sono 861 i casi di Coronavirus Sicilia registrati nel bollettino di oggi, venerdì 30 aprile, su 28.145 tamponi. Ieri se ne registravano 1.061 su 25.951 test svolti. La Sicilia è l’ottava regione col numero maggiore di casi, su un totale di 13.446 contagi registrati oggi in Italia. Tasso di positivi, quindi, in netta diminuzione, ma che non impedisce all’Isola la conferma della zona arancione anche per la prossima settimana.

Coronavirus Sicilia: il bollettino

Il totale degli attualmente positivi scende a 24.896 persone. Diminuiscono anche gli altri indicatori del contagio e negli ospedali. 8 i nuovi ingressi negli ospedali registrati nelle ultime 24 ore (-1). Diminuisce anche il totale dei pazienti in terapia intensiva, sceso a 165 (-3) e di ricoverati nei reparti ordinari, 1.172 (-29).

Il totale dei guariti sale a 178.181, oltre 1000 in più in un giorno. Ancora alto, invece, il numero delle vittime. Il bollettino Coronavirus Sicilia riporta 19 decessi in più, il totale sale a 5.410.

Coronavirus Catania e altre province

Se il totale dei casi di coronavirus Sicilia è in calo, la distribuzione è ancora molto diversa tra le province. Catania viene superata da Palermo per numero di contagi giornalieri. Tra parentesi il dato relativo ai nuovi contagi registrati.