Decathlon assume in Sicilia: le posizioni aperte

Decathlon è pronto ad aprire il sesto store in Sicilia: nella sezione "Lavora con noi" aperte diverse posizioni lavorative.

In Sicilia apre un nuovo store Decathlon. Si tratta del sesto store sull’Isola e si troverà precisamente a Trapani. Anche se non è stata ancora ufficializzata la data di apertura, iniziano a trapelare le prime informazioni.

Il nuovo store si troverà in via Prima Dorsale Zir, nell’agglomerato commerciale dove si trova “Scarpe&Scarpe”. Nella sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale di Decathlon sono già presenti diversi annunci per la ricerca di personale in Sicilia.

Decathlon lavora con noi: le offerte di lavoro in Sicilia

Le posizione aperte nel nuovo punto vendita sono le seguenti:

Sport leader caccia.

Sport leader equitazione.

Sport leader pesca.

Sport leader arrampicata.

Sport leader serf/ stand up Paddle

Sport leader subacquea

Sarà possibile inviare la propria candidatura attraverso il sito Decathlon nella sezione “Area lavorativa”.

Questa non è la prima opportunità di lavoro che arriva in Sicilia. Nelle ultime settimane si sono aperte diverse posizioni lavorative non solo tramite grandi catene commerciali, ma anche tramite concorsi pubblici.

Per consultare tutte le offerte di lavoro attualmente attive: