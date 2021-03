Concorsi Sicilia 2021: si assume anche a Catania

Concorsi Sicilia 2021: aperti nuovi bandi per l'assunzione di figure professionali, anche a Catania e provincia.

Concorsi Sicilia 2021: tante nuove opportunità lavorative per i giovani siciliani. Sono disponibili nuovi bandi di concorso per diverse figure professionali: ecco quali.

Concorsi Sicilia 2021: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Indetto concorso, per titoli e colloquio, presso la sezione di Catania dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il concorso è indetto per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo determinato e parziale al 50%.

La scadenza del concorso è prevista per l’1 aprile 2021 e la domanda deve essere inoltrata tramite PEC all’indirizzo concorsi@pec.ingv.it. Il bando completo del concorso sarà consultabile sul sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Concorsi Sicilia 2021: Azienda sanitaria provinciale di Trapani

Indetto concorso per conferimento, per titoli e colloquio, di tre incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa. Nello specifico, gli incarichi sono i seguenti:

un posto di direttore medico di S.C. di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza del P.O. di Trapani- Salemi;

un posto di direttore medico di S.C. di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza del P.O. di Marsala;

un posto di direttore medico di S.C. di radiodiagnostica del P.O. di Trapani- Salemi.

La scadenza è l’1 aprile 2020 e il bando completo è consultabile sul sito dell’asp di Trapani.

Concorsi Sicilia 2021: opportunità in provincia di Catania

Sono stati indetti, inoltre, nuovi bandi di concorso anche nei Comuni catanesi di Belpasso e Gravina di Catania.

In particolare, il Comune di Belpasso ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un numero di 4 posti di Categoria C, per il profilo professionale geometra, con una riserva del 50% dei posti per il personale interno.

Con riferimento al Comune di Gravina di Catania, invece, è indetta manifestazione di interesse per individuare un numero di 8 posti quali:

n. 2 istruttori amministrativi, cat. C;

n. 1 istruttore direttivo tecnico (ingegnere), cat. D;

n. 1 istruttore direttivo informatico, cat. D;

n. 2 istruttori direttivi di vigilanza, cat. D;

n. 1 istruttore tecnico (geometra), cat. C;

n. 1 istruttore informatico, cat. C.

Entrambi i bandi sono consultabili sul sito dei rispettivi comuni.