Concorsi Sicilia, Comuni cercano personale: i profili ricercati

Concorsi Sicilia: sono diversi i Comuni siciliani che stanno cercando nuove figure da assumere. Ecco tutte le informazioni sui bandi di concorso.

Concorsi Sicilia 2021: oltre a diverse posizioni disponibili nelle aziende ospedaliere siciliane, la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, pubblicata il 26 febbraio 2021, riporta interessanti opportunità di lavoro all’interno di alcuni comuni dell’Isola. Ecco i bandi attivi e le figure ricercate.

Comune di Belpasso

Concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 cat. C, profilo professionale geometra, con riserva del 50% dei posti al personale interno. Il testo del bando potrà essere visionato nel sito del comune di Belpasso.

Comune di Custonaci

Indetti due avvisi di mobilità volontaria esterna per titoli e colloquio (ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001) per la copertura dei seguenti posti a tempo pieno e indeterminato: n. 1 posto di cat. C con il profilo di istruttore agente di Polizia municipale; n. 1 posto di cat. D con il profilo di istruttore direttivo tecnico. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia. Gli avvisi integrali sono pubblicati all’albo pretorio on line del comune di Custonaci e possono essere visionati nel sito dell’ente.

Si rende noto che è indetto un avviso di concorso pubblico per soli titoli, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di cat. D, con il profilo di istruttore direttivo economico finanziario. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Gli avvisi integrali sono pubblicati all'albo pretorio on line del comune di Custonaci e possono essere visionati nel sito dell'ente.

Comune di Gela

Si rende noto che, a seguito di modifiche dei rispettivi bandi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 24 dicembre 2020, sono riaperti i termini per la partecipazione ai concorsi indetti dal comune per la copertura dei seguenti posti della dotazione organica:

n. 1 dirigente finanziario;

n. 3 funzionario amministrativo;

n. 2 funzionario contabile;

n. 1 architetto;

n. 2 ingegnere;

n. 8 istruttore direttivo contabile;

n. 4 specialista di vigilanza;

n. 4 istruttore direttivo tecnico;

n. 1 istruttore direttivo informatico;

n. 6 istruttore contabile;

n. 6 geometra.

I bandi di concorso e gli schemi di domanda sono consultabili nel sito web del comune, all’albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso. Le domande di partecipazione dovranno pervenire al comune di Gela entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Sono fatte salve le domande di partecipazione pervenute in forza dei precedenti bandi di concorso, purché siano conformi ai bandi di cui al presente avviso.

Comune di Gravina di Catania

È indetta manifestazione di interesse per individuare:

n. 2 istruttori amministrativi, cat. C;

n. 1 istruttore direttivo tecnico (ingegnere), cat. D;

n. 1 istruttore direttivo informatico, cat. D;

n. 2 istruttori direttivi di vigilanza, cat. D;

n. 1 istruttore tecnico (geometra), cat. C;

n. 1 istruttore informatico, cat. C;

attraverso l’utilizzo di idonei non assunti in varie graduatorie di concorso di altro Ente locale. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo pretorio e nel sito del Comune di Gravina di Catania.

Comune di Priolo Gargallo

Tra i concorsi Sicilia più importanti, si rende noto che, il Comune di Priolo Gargallo ha indetto selezione pubblica per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura dei seguenti posti vacanti in dotazione organica:

n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo – cat. D-D1;

n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo-legale – cat. DD1 riservato categorie protette art. 1, legge n. 68/99;

n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico-ambientale – cat. D-D1 riservato categorie protette art. 1, legge n. 68/99;

n. 4 posti di istruttore contabile – cat. C-C1 con riserva di n. 2 posti al personale interno, in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno (50% di accesso esterno, ex art. 24 del D.Lgs. n. 150/2009);

n. 2 posti rimanenti, dei n. 4 complessivamente previsti, di istruttore amministrativo – cat. C-C1, interamente riservato al personale interno, in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, (50% di accesso esterno, ex art. 24 del D.Lgs. n. 150/2009);

n. 2 posti di istruttore tecnico – cat. C-C1 di cui n. 1 posto con riserva al personale interno, in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, (50% di accesso esterno, ex art. 24 del D.Lgs. n. 150/09);

n. 4 posti di agente di Polizia municipale – cat. C-C1 con riserva di n. 2 posti al personale interno, in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, (50% di accesso esterno, ex art. 24 del D.Lgs. n. 150/09).

L’avviso di selezione sarà pubblicato per giorni trenta nell’albo pretorio on line e nel sito web istituzionale del comune di Priolo Gargallo nell’home page e in amministrazione trasparente – Sezione bandi di concorso.

Comune di Trapani

Infine, per quanto riguarda i concorsi Sicilia attivi, si rende noto che il bando di concorso per titoli ed esami, per la stipula di n. 6 contratti di formazione lavoro categoria C, profilo professionale istruttore di Polizia municipale della durata di un anno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana – serie speciale concorsi n. 19 del 24 dicembre 2020 è stato modificato. Il bando modificato è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e nel sito internet dell’ente all’indirizzo www.comune.trapani.it – sezione amministrazione trasparente-bandi di concorso.

I termini di presentazione delle domande sono prorogati di trenta giorni decorrenti dal primo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana – serie speciale concorsi

Comune di Valderice

Si rende noto che relativamente alla suddetta selezione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana – serie speciale concorsi n. 1 del 29 gennaio 2021, sono state apportate delle modifiche e contestualmente è riaperto il termine per la presentazione delle domande. Potranno infatti partecipare anche coloro i quali posseggono il titolo di studio di laurea (vecchio ordinamento) in ingegneria o equipollenti oppure laurea specialistica o laurea magistrale appartenente alle corrispondenti classi ai sensi del D.M. n. 509/99 a norma del D.M. 26 luglio 2007.

Il termine per la presentazione delle domande è differito alle ore 13:00 del 22 marzo 2021. Il testo integrale dell’avviso originario e della data di modifica sono pubblicati all’albo pretorio on line, nonché nel sito istituzionale all’indirizzo: www.comune.valderice.tp.it, in amministrazione trasparente, sottosezione bandi e concorsi.