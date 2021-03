Aziende ospedaliere assumono in Sicilia: le figure ricercate

Previste nuove assunzioni nelle aziende ospedaliere in Sicilia, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale il 26 febbraio 2021. Ecco tutti i dettagli sulle figure ricercate.

Sono diversi i bandi di concorso che, nelle ultime settimane, hanno riguardato la Sicilia intera, dando a moltissimi isolani la possibilità di trovare un impiego in diversi settori. Segnaliamo ora che venerdì 26 febbraio 2021 è stata pubblicata, inoltre, la nuova Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e che alcune delle aziende ospedaliere siciliane più importanti offrono l’opportunità di lavorare in questo settore.

Si tratta di un’occasione di assunzione importante per tutti coloro che sono alla ricerca di un impiego stabile in Sicilia. Di seguito, riportiamo informazioni sulle figure ricercate per le quali è possibile fare domanda.

Azienda ospedaliera universitaria policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di direttore di struttura complessa anestesia e rianimazione II disciplina anestesia e rianimazione, in esecuzione della deliberazione n. 56 del 18 gennaio 2021.

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di direttore di struttura complessa medicina nucleare disciplina medicina nucleare, in esecuzione della deliberazione n. 57 del 18 gennaio 2021.

Azienda ospedaliera ospedali riuniti “Villa Sofia-Cervello” di Palermo

Stabilizzazione del personale precario dell’Azienda, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.

Azienda sanitaria provinciale di Agrigento

Concorso, per titoli ed esami, per n. 7 posti di dirigente amministrativo, di cui n. 2 posti riservati al personale interno

Concorso per il conferimento di n. 1 incarico di direzione a direzione universitaria di UOC di chirurgia generale endoscopia e laparoscopia del P.O. di Agrigento

Azienda sanitaria provinciale di Trapani

Mobilità volontaria, regionale e interregionale, con priorità per mobilità regionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia.

Per ulteriori informazioni, per consultare l’elenco completo dei requisiti e per l’invio delle domande, è possibile consultare la versione integrale della Gazzetta Ufficiale, pubblicata il 26 febbraio 2021.