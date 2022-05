Concorsi Sicilia, opportunità anche a Catania: i nuovi bandi

Concorsi Sicilia 2022: sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale interessanti bandi per posti di lavoro a Catania e Messina. Ecco i più importanti dettagli.

Concorsi Sicilia: all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 maggio 2022, sono stati pubblicati nuovi interessanti bandi, in scadenza ad inizio giugno. I posti messi a bando riguardano l’ambito sanitario e il nuovo personale lavorerà nelle aziende interessate a Catania e Messina. Di seguito le principali informazioni a riguardo.

Policlinico “G. Rodolico – S. Marco” di Catania

Per quanto riguarda la offerte lavoro Catania, l’Azienda Ospedaliero -Universitaria Policlinico “G. Rodolico – S. Marco” di Catania ha indetto concorsi pubblici, per titoli ed esami, destinati alla copertura dei seguenti posti:

tre posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia toracica, a tempo indeterminato ;

due posti di dirigente medico, disciplina di medicina fisica e riabilitazione, a tempo indeterminato.

Per entrambe le posizioni lavorative le domande di partecipazione devono essere presentate telematicamente entro il 2 giugno, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet istituzionale dell’azienda www.policlinicovittorioemanuele.it/ , sezione bandi di concorso.

Inoltre si consiglia agli interessati si consultare i bandi in formato integrale: questi sono disponibili sul sito istituzionale dell’azienda.

Concorsi Sicilia: Asp Catania assume

Tra i nuovi concorsi Sicilia, spicca quello relativo all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania. È stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente della comunicazione e informazione a tempo indeterminato.

Per l’ammissione alla selezione, gli aspiranti sono tenuti a compilare ed inviare l’istanza di partecipazione telematicamente, usufruendo della specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’azienda (www.aspct.it – sezione bandi di concorso) e seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico. Anche in questo caso la scadenza è fissata al 2 giugno 2022.

Azienda ospedaliera “Papardo” di Messina

Infine, tra i concorsi Sicilia in scadenza il 2 giugno, ne è presente uno con sede a Messina. Si tratta di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.

Anche in questo caso la domanda di partecipazione andrà compilata ed inviata telematicamente, utilizzando la specifica piattaforma informatica accedendo al seguente indirizzo: https://concorsi.aopapardo.it.