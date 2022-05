Concorsi Sicilia 2022, assunzioni nei Comuni: i nuovi bandi

Concorsi Sicilia 2022: nuove assunzioni presso i diversi Comuni dell'Isola. Di seguito alcuni tra i bandi più interessanti: i posti e altre informazioni utili.

Concorsi Sicilia 2022: la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana di venerdì 29 aprile 2022 è ricca di nuove opportunità lavorative. Tra queste spiccano quelle presso i diversi Comuni dell’Isola. Di seguito i bandi più allettanti.

Acireale

Il primo dei nuovi Concorsi Sicilia riguarda il Comune di Acireale, in provincia di Catania. Sono stati indette due selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per i seguenti posti:

1 posto dirigente tecnico;

1 posto dirigente contabile.

Occorrerà presentare le istanze di partecipazione al Comune di Acireale entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo avviso all’interno della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare i bandi in formato integrale, disponibili anche sul sito istituzionale del Comune.

San Giovanni La Punta

Un altro concorso pubblico, per titoli ed esami, è relativo al Comune di San Giovanni La Punta. Si ricerca, in particolare, 1 istruttore direttivo contabile (categoria D1), da assumere a tempo pieno e indeterminato.

Le domande di partecipazione andranno inoltrate al Comune di San Giovanni La Punta, piazza Europa cap. 95037, via pec (all’indirizzo: sangiovannilapunta@pec.it) entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Nel Messinese

Gioiosa Marea

Anche il Comune di Gioiosa Marea ricerca personale. In effetti è stato bandito un concorso pubblico, per 2 posti di operaio, cat. A, a tempo parziale (18 ore settimanali) ma indeterminato.

Anche in questo caso occorrerà presentare apposita domanda entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo avviso all’interno della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Nell’Ennese

Nicosia

Ma i concorsi Sicilia non sono finiti qui. Diverse interessanti opportunità lavorative riguardano anche il Comune di Nicosia, nell’Ennese. Tra i nuovi bandi pubblicati, va per certo menzionato quello che riferisce di un concorso pubblico, per esami, volto alla copertura di 3 posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D CCNL comparto funzioni locali. In particolare.

1 posto è a tempo indeterminato full time;

2 posti a tempo indeterminato part time (di 18 ore settimanali).

Anche in questo caso gli interessati dovranno presentare le istanze di partecipazione entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.