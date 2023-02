Concorsi Sicilia, assunzioni in Asp e enti dell’Isola: i bandi

Concorsi Sicilia: sono diversi i bandi attivi presenti in Gazzetta Ufficiale in scadenza a marzo. Di seguito i principali dettagli.

Concorsi Sicilia: sono diversi i bandi attivi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in scadenza a marzo. Tra le offerte lavorative più interessanti anche quella dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, perché non dare un’occhiata? Di seguito i dettagli sulle varie proposte attive sul territorio siciliano.

Ospedale Civico Di Cristina – Benfratelli di Palermo assume

L’Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico Di Cristina – Benfratelli di Palermo ha indetto un bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per il conferimento di quattro incarichi di dirigente medico di anestesia e rianimazione, per la UOC Cardiochirurgia pediatrica.

Le domande di partecipazione al concorso vanno inoltrate al Commissario straordinario dell’ARNAS e presentate, a pena di esclusione, entro l’8 marzo prossimo, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (pec) personale all’indirizzo: ospedalecivicopa@pec.it.

Concorsi Sicilia: assunzioni a Messina

Un altro dei concorsi Sicilia pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale è quello del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di tecnologie avanzate per l’energia Nicola Giordano di Messina. Si tratta di una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato della durata di un anno.

La domanda per partecipare deve essere compilata e presentata esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è il 19 marzo.

Lavoro Sicilia: Asp di Siracusa

È stato indetto un avviso di riapertura dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione dei concorsi pubblici dell’Azienda Sanitaria provinciale di Siracusa per la copertura dei seguenti posti vacanti:

dirigente medico di chirurgia generale : quattro posti;

: quattro posti; dirigente medico di patologia clinica : tre posti;

: tre posti; dirigente medico di medicina trasfusionale : due posti;

: due posti; dirigente medico di cure palliative : un posto;

: un posto; dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro : quattro posti;

: quattro posti; dirigente medico di direzione medica di Presidio ospedaliero : un posto;

: un posto; dirigente medico di organizzazione dei servizi sanitari di base : dodici posti;

: dodici posti; dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica: due posti.

Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato all’albo dell’Azienda e sul sito internet aziendale www.asp.sr.it. Il fine ultimo per mandare la candidatura è il 19 marzo.

Subito lavoro Sicilia: Asp Catania

Tra i concorsi Sicilia più interessanti anche il bando indetto dall’Azienda Sanitaria provinciale di Catania. Si tratta del conferimento di dieci incarichi quinquennali di direttore medico delle seguenti UOC:

Igiene ambienti di vita – disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

Ortopedia e traumatologia presidio di base P.O. di Paternò – disciplina ortopedia e traumatologia;

Salute della donna e prevenzione oncologica – disciplina ginecologia e ostetricia;

Implementazione dei percorsi terapeutici e verifica appropriatezza – discipline igiene, epidemiologia e sanità pubblica/organizzazione dei servizi sanitari di base;

Cure primarie e integrazione socio-sanitaria – disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base;

Neurologia DEA I P.O. di Caltagirone – disciplina neurologia;

Oculistica DEA I P.O. di Acireale – disciplina Oftalmologia;

Ortopedia e traumatologia presidio di base P.O. di Biancavilla – disciplina ortopedia e traumatologia;

Farmacia P.O. di Caltagirone – disciplina-farmacia ospedaliera;

Servizio di psicologia – discipline psicologia/psicoterapia.