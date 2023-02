Lavoro Sicilia, Eurospin e Decathlon assumono: le posizioni aperte

Lavoro Sicilia: posizioni lavorative aperte ora per i punti vendita delle note aziende EuroSpin e Decathlon. Di seguito tutti i principali dettagli in merito.

Lavoro Sicilia: le aziende Eurospin e Decathlon cercano personale da assumere presso i punti vendita ubicati nell’Isola. Le posizioni sono diverse e allettanti: di seguito le informazioni principali per chiunque fosse interessato.

Offerte lavoro Catania Eurospin assume

EuroSpin, la grande azienda italiana, cerca personale a Catania. In particolare, le figure ricercate sono due: Addetto alle vendite – categoria protetta L.68/99 e HR Junior Recruiter.

Per quanto riguarda il profilo di Addetto alle vendite (categoria protetta L.68/99 artt. 1 e 18), la posizione prevede la gestione delle attività presenti all’interno dei punti vendita, cioè assistenza alla clientela, attività di cassa, sistemazione della merce negli scaffali e la corretta tenuta del layout merceologico.

I requisiti sono invece i seguenti:

Essere automuniti ;

; Avere massima serietà e disponibilità;

Orientamento al cliente;

Capacità di comunicare e relazionarsi con modalità positive nei rapporti interpersonali e collaborare in squadra.

(Preferibilmente) esperienza pregressa.

Lavorare con Eurospin: HR Junior Recruiter

L’altra figura lavoro Sicilia ricercata da EuroSpin per uno dei punti vendita di Catania è quella di HR Junior Recruiter, da inserire all’interno dell’Area Risorse Umane.

La nuova recluta si occuperà della gestione dell’intero processo di Ricerca e Selezione relativo all’area vendite e supporterà il responsabile di funzione nell’analisi del fabbisogno, gestendo in autonomia le successive fasi dell’iter di selezione, quali pubblicazione annunci, screening cv, colloqui telefonici e affiancamento ai responsabili di funzione durante i colloqui in presenza.

I requisiti richiesti al fine di potersi candidare sono:

Laurea triennale preferibilmente in ambito psicologico ;

; Buona conoscenza della lingua inglese ;

; Buona conoscenza del pacchetto Office;

Essere automuniti;

Disponibilità a trasferte frequenti.

Per entrambe le posizioni, per mandare la candidatura è necessario caricare il proprio cv nel sito dell’azienda.

Lavoro Sicilia: l’offerta Decathlon

Anche Decathlon cerca nuove risorse da impiegare in Sicilia, ma stavolta a Ragusa. In particolare, la figura lavoro Sicilia necessaria è quella di venditrice/venditore sportiva/o.

Le nuove reclute dovranno essere appassionate di sport e del mondo del commercio, interessate a vivere un’esperienza nella vendita di articoli e servizi sportivi per entrare a far parte di una rete internazionale fisica e digitale, contribuendo in prima persona al suo sviluppo sostenibile.

I ruoli da svolgere, una volta assunti, saranno i seguenti:

Accogliere ed accompagnare il cliente nell’acquisto desiderato;

Rendere dinamico il commercio garantendo la disponibilità dello stock;

Prendere in autonomia decisioni circa la gestione del layout e del merchandising del negozio.

Per avere ulteriori informazioni si invitano gli interessati a controllare l’annuncio nel sito web dell’azienda.