Ferrovie dello Stato, assunzioni in Sicilia: requisiti e scadenza

Ferrovie dello Stato, assunzioni in Sicilia: aperta una nuova posizione. Di seguito requisiti richiesti e scadenza per la presentazione delle candidature.

Ferrovie dello Stato: assunzioni in Sicilia previste a breve. Di fatto basta consultare il sito ufficiale del noto Gruppo per scoprire le nuove opportunità riservate a chi è in cerca di un impiego. Di seguito le informazioni utili.

Ferrovie dello Stato, assunzioni in Sicilia: figure ricercate e sedi

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per conto della Direzione Protezione Aziendale – FS Security S.p.A, ricerca diplomati, destinati ad essere inseriti in un percorso formativo professionalizzante. Le figure ricercate sono quelle di Operatori Specializzati Attività di Supporto/ Operatori Specializzati di Protezione Aziendale.

La selezione, in realtà, è aperta per più parti della Penisola. Tra le sedi menzionate spicca, tuttavia, Palermo. Insieme al capoluogo della Sicilia, si ricerca personale per le sedi aziendali presenti a:

Roma;

Milano;

Torino;

Verona;

Venezia;

Firenze;

Genova;

Bologna;

Ancona;

Napoli;

Bari;

Reggio Calabria.

Assunzioni Ferrovie dello Stato: i requisiti richiesti

Si ricercano, in particolare, giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Altro requisito fondamentale risulta essere il Diploma di scuola superiore quinquennale.

Si precisa, inoltre, che ai fini della selezione, sono considerati requisiti preferenziali i seguenti:

il voto del diploma;

la conoscenza della lingua inglese (minimo livello B1 secondo il Quadro Comune Europeo);

la residenza nella regione sede di lavoro (posseduta in data antecedente al 2 marzo 2023);

l’esperienza pregressa maturata presso Forze dell’Ordine, Esercito e Vigili del Fuoco o in attività di security;

l’esperienza lavorative pregressa maturata in attività di front line nei rapporti con la clientela.

Come già anticipato, ai candidati selezionati il gruppo offre un contratto di apprendistato professionalizzante.

Ferrovie dello Stato assunzioni: presentazione delle candidature

Gli interessati all’opportunità in questione dovranno affrettarsi, non resta molto tempo per presentare la candidatura. Di fatto il termine ultimo è fissato al prossimo 2 marzo 2023.

Per ulteriori informazioni, si rimanda al sito ufficiale di Ferrovie dello Stato Italiane, sezione Lavora con noi.