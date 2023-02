Servizio Civile Universale a Catania: prorogata scadenza per domande

Servizio Civile Universale a Catania: prorogati ora i termini relativi alla presentazione delle domande. Di seguito la nuova data e altre informazioni utili.

Servizio Civile Universale a Catania: ancora qualche giorno di tempo per presentare le relative domande. La scadenza, di fatto, è stata prorogata alle ore 14:00 del prossimo 20 febbraio.

Ammontano a 14 i progetti che il Comune del capoluogo etneo propone a 68 giovani che vorranno impegnarsi in attività in vari settori dell’amministrazione, nell’ambito del bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, con scadenza spostata dal 10 al 20 febbraio.

Agli interessati ad effettuare la domanda d’iscrizione si consiglia di scaricare la Guida DOL.

Servizio Civile Universale: la proroga

La generale proroga dei termini di presentazione delle domande è stata disposta con Decreto del Capo del Dipartimento n. 116/2023. Si esplicita, inoltre, che a cambiare è anche la scadenza legata alla trasmissione e la consegna, da parte degli enti, delle graduatorie dei giovani selezionati: il termine ultimo è, di fatto, prorogato al 25 maggio 2023.

Servizio Civile Universale: il bando

Nel complesso, su tutto il territorio italiano e anche all’estero è prevista l’utilizzazione di 71.550 operatori volontari, di età compresa tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti), per programmi di intervento da realizzarsi tra il 2023 e il 2024.

Si esplicita, più in particolare, che:

70.358 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.989 progetti, afferenti a 530 programmi di intervento, da realizzarsi in Italia;

operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.989 progetti, afferenti a 530 programmi di intervento, da realizzarsi in Italia; 1.192 operatori volontari saranno avviati in servizio in 192 progetti, afferenti a 37 programmi di intervento, da realizzarsi all’estero.

La durata dei progetti riservati oscilla tra gli 8 e i 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana.

Per ulteriori informazioni in merito a requisiti specifici e modalità, si rimanda alla lettura del bando per la selezione di 71.550 operatori volontari in formato integrale.