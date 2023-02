Assunzioni Poste Italiane: le figure richieste

Assunzioni poste italiane, ecco tutto quello che c'è da sapere sulle figure ricercate, i requisti, e le nuocve assunzioni.

Assunzioni Poste Italiane: le Poste Italiane cercano candidati interessati a lavorare come postini anche senza esperienza. Inoltre si cercano anche altre figure come gli sportellisti e vari impiegati da assumere negli uffici postali. La presentazione delle domande avviene esclusivamente per via telematica sul sito delle poste italiane, ecco tutto quello che c’è da sapere per essere assunti.

Assunzioni poste italiane: le selezioni

Le Poste Italiane avviano a periodi delle selezioni per reclutare i postini che lavoreranno nel periodo invernale, primaverile estivo e autunnale, i postini si occupano del recapito postale nella loro area di competenza e per queste assunzioni si cercano candidati diplomati senza limite d’età inoltre le poste non reclutano personale tramite un concorso pubblico bensì privato.

I posti da lavoro per portalettere prevedono un inserimento con un contratto a tempo determinato di durata di 3 o 4 mesi con un mensile di 1.200 euro netti che può aumentare se si fanno degli straordinari, tuttavia per svolgere questa mansione sono necessari dei requisiti.

Assunzioni poste italiane: i requisiti

Diploma di scuola media superiore;

patente di guida in corso di validità idonea per la guida del motomezzo aziendale (generalmente è il motorino Piaggio liberty 125 cc);

per la sola provincia di Bolzano, patentino del bilinguismo.

Le sedi operative per i postini

I posti da coprire riguardano le seguenti regioni e province:

Lombardia – Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e Brianza;

Veneto – Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo;

Piemonte – Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano Cusio Ossola;

Valle d’Aosta – Aosta;

Friuli Venezia Giulia – Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone;

Trentino Alto Adige – Trento, Bolzano;

Umbria – Perugia, Terni;

Toscana – Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Prato;

Liguria – Imperia, Savona, Genova, La Spezia;

Emilia Romagna – Parma, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Ferrara;

Marche – Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo;

Molise – Campobasso, Isernia;

Puglia – Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Barletta Andria Trani;

Basilicata – Potenza, Matera;

Lazio – Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone;

Abruzzo – L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti;

Sardegna – Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia Iglesias;

Sicilia – Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa;

Campania – Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno;

Calabria – Cosenza, Catanzaro, Reggio di Calabria, Crotone, Vibo Valentia.

Si ricorda che si può scegliere una sola area di preferenza.

Assunzioni poste italiane: come avvengono le selezioni

Le selezioni avvengono tramite la nuova procedura selettiva ovvero un test online che i candidati devono affrontare dopo aver mandato il cv in risposta agli annunci di lavoro, la selezione avviene seguendo 2 fasi alle quali possono accedere solo i candidati che sono risultati idonei e sono articolate così:

I candidati individuati per i correnti fabbisogni di personale Poste Italiane ricevono, entro la settimana successiva a quella di scadenza dell’annuncio, una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di candidatura con l’invito ad effettuare un test di ragionamento logico online. L’e-mail viene spedita dalla Società HR-EVO (no-reply@test-toolkit.nl) – la quale è stata incaricata da Poste Italiane per la somministrazione del test di recruiting – e contiene il link a cui collegarsi per effettuare la prova via web e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento.

Chi supera il test via web, viene contattato dal personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase del processo di selezione. Questa comprende un colloquio e la prova pratica di guida che viene effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta, il cui superamento è condizione essenziale senza la quale non può aver luogo l’assunzione.

Inoltre è necessario avere con se dei documenti alla prima convocazione:

copia del titolo di studio;

documenti identificativi (carta d’identità, codice fiscale, patente);

modello curriculum vitae (Poste invia un modello da compilare).

Altre posizioni aperte poste italiane

Oltre alla posizione di portalettere ci sono altre posizioni per le quali concorrere all’interno di Poste Italiane:

Addetti Logistica SDA Express Courier – regioni del Centro-Nord Italia (es. Landriano, Piacenza, Milano, Trieste, Bologna, Gorgonzola e altre sedi);

Figure di fronte end – Bolzano, Trentino Alto Adige;

Operatori di sportello con lingua francese – Padova, Brescia, Trapani, Ragusa;

Tirocinio professionale forense ex art. 41 legge n. 247/2012 – Roma, Napoli, Cagliari;

Cyber Security Internship – Roma;

Junior Real Estate Engineer – Roma, Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Pescara, Cagliari, Napoli, Reggio Calabria, Bari, Palermo.

Naturalmente il tipo di contratto offerto, i requisiti e i test da affrontare variano a seconda della posizione per la quale si vuole concorrere, per saperne di più basta consultare il sito delle Poste Italiane.