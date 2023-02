Enel, in arrivo nuove assunzioni: come candidarsi

Enel: la multinazionale dell'energia cerca 1.250 nuovi lavoratori, tra operi e tecnici operativi. Come candidarsi? Di seguito tutti i dettagli sull'offerta lavorativa.

Enel: sono previste numerose nuove assunzioni sul territorio nazionale, grazie ad un recente accordo sindacale. Si cercano 1.250 nuove risorse, tra operi e tecnici operativi. Di seguito le informazioni su questa possibilità di lavoro.

Le nuove assunzioni

Durante il corso del 2023, Enel effettuerà nuove assunzioni per operai e tecnici. In particolare, entro la fine dell’anno, l’azienda prevede di assumere 1.250 risorse, di cui 850 già entro il mese di aprile.

Tutto ciò è quanto stabilito dall’accordo siglato il 2 febbraio scorso dalla società con le Segreterie Nazionali di Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil e con le rappresentanze sindacali regionali. Le nuove reclute verranno impiegate presso e-Distribuzione SpA, divisione del Gruppo Enel dedicata alle attività di distribuzione e misura dell’energia elettrica.

La creazione dei nuovi posti di lavoro contribuirà a definire un dimensionamento dell’organico più in linea con l’operatività quotidiana di e-Distribuzione, legata prevalentemente agli interventi di riparazione dei guasti e all’aumento delle richieste di connessione da parte dei produttori, anche nell’ottica di ridurre gli affidamenti delle attività a imprese e studi professionali.

Le prospettive occupazionali

Le assunzioni Enel del 2023 riguarderanno profili professionali di operai e tecnici operativi: uno degli obiettivi è quello di assicurare la piena copertura del servizio di reperibilità operativa, con applicazione della turnazione contrattuale di 1 settimana su 4.

Sono previsti dai sindacati momenti di verifica per conoscere gli effetti che l’ingresso dei nuovi lavoratori avrà sull’organizzazione e per delineare le prospettive future in termini di incremento dell’organico. Le organizzazioni sindacali, infatti, auspicano l’inserimento di ulteriori reclute anche nei primi mesi del 2024.

Come mandare la propria candidatura?

Gli interessati alle nuove assunzioni Enel per e-Distribuzione possono visitare la sezione “Lavora con noi” dedicate alla possibilità di carriera presente sul sito web dell’azienda. Da qui si possono controllare le attuali posizioni aperte e candidarsi online a quelle di interesse, compilando l’apposito form per l’inoltro del cv.

Il Gruppo, inoltre, seleziona frequentemente personale con vari profili per assunzioni in diverse sedi d’Italia: si invitano gli interessati, duque, ad informarsi direttamente sul sito web dell’azienda.