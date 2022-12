Concorsi Sicilia, università e ospedali assumono: i posti disponibili

Concorsi Sicilia: nell'ultima Gazzetta Ufficiale sono diverse le opportunità lavorative offerte dalle università e ospedali dell'Isola. Ecco le opportunità più interessanti al momento attive.

Concorsi Sicilia: sono diverse le nuove opportunità lavorative offerte dalle università e ospedali dell’Isola, dedicate a chi, tramite le selezioni pubbliche per titoli ed esami, vuole assicurarsi una posizione in uno degli enti pubblici interessati. Giorno 13 dicembre, infatti, è stata pubblicata la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98, contenente anche concorsi relativi alla Regione Siciliana. Quali e quanti sono i posti disponibili? Di seguito le informazioni più utili.

Concorsi Sicilia: Ospedale Civico Palermo

L’Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale Civico – Di Cristina – Benfratelli di Palermo cerca personale: è stato infatti indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto per il profilo di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione d’urgenza.

Le domande di partecipazione al concorso vanno inoltrate entro il 12 gennaio 2023 al direttore generale dell’ARNAS e presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (pec) personale all’indirizzo: ospedalecivicopa@pec.it.

Si invitano gli interessati a leggere il bando integrale del suddetto concorso pubblicato sul sito internet: http://www.arnascivico.it/ – e sulla GURS n. 15 del 25 novembre 2022.

Concorsi Sicilia: Università di Catania cerca personale

Altri concorsi Sicilia interessanti sono quelli indotti dall’Università di Catania, tutti in scadenza il 12 gennaio 2023. In particolare, si tratta dei seguenti posti:

N.1 posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 09/C2 – Fisica tecnica e ingegneria nucleare , per il Dipartimento di ingegneria elettrica, elettronica e informatica;

di durata triennale, settore concorsuale 09/C2 – , per il Dipartimento di ingegneria elettrica, elettronica e informatica; N.1 posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 02/B2 – Fisica teorica della materia , per il Dipartimento di fisica e astronomia E. Majorana;

di durata triennale, settore concorsuale 02/B2 – , per il Dipartimento di fisica e astronomia E. Majorana; N.1 posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di fisica e astronomia E. Majorana.

I bandi di selezione sono disponibili sul sito dell’Università degli studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it, voce “Bandi, gare e concorsi“.

Concorsi Sicilia, bandi in scadenza: Università di Messina

Lo scorso 6 dicembre 2022 l’Università degli Studi di Messina ha annunciato una valutazione comparativa per la copertura di ventotto posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. La scadenza è fissata il prossimo 21 dicembre ed in particolare si tratta dei Dipartimenti di:

Economia;

Civiltà Antiche e Moderne;

Ingegneria;

Medicina Clinica e Sperimentale;

Scienze biomediche odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali;

Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali;

Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali;

Scienze matematiche e informatiche;

Scienze fisiche e scienze della terra;

Scienze politiche e giuridiche;

Scienze veterinarie.