Concorsi Sicilia 2021: gli ultimi bandi e quelli non scaduti

Concorsi Sicilia in diversi Comuni dell'Isola, ma anche alla Regione Siciliana, in Asp e università. I dettagli sugli ultimi bandi e quelli ancora attivi.

Sono diversi i concorsi Sicilia pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 26 febbraio, ultima in ordine di tempo. A questi si aggiungono i numerosi bandi già attivi nelle università e nelle aziende sanitarie dell’Isola, ma anche il concorso della Regione per assistenti parlamentari. Vediamoli nel dettaglio.

Concorsi Sicilia: assunzioni nei Comuni

Sono una cinquantina i posti messi a concorso in diversi Comuni dell’Isola, la maggior parte concentrati tra Nisseno e Catanese. Nell’area etnea i concorsi Sicilia sono aperti a Belpasso e Gravina di Catania. In particolare:

Belpasso : assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 cat. C, profilo professionale geometra , con riserva del 50% dei posti al personale interno. Il bando è presente sul sito del Comune di Belpasso.

: assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 cat. C, profilo professionale , con riserva del 50% dei posti al personale interno. Il bando è presente sul sito del Comune di Belpasso. Gravina di Catania: pubblicata manifestazione di interesse per la copertura di 8 posti in varie categorie, tra cui istruttori amministrativi, istruttori direttivi di vigilanza, un istruttore tecnico, un istruttore informatico, un istruttore direttivo tecnico (ingegnere). Le assunzioni avverranno attraverso l’utilizzo di idonei non assunti in varie graduatorie di concorso di altro Ente locale.

Previsto, poi, un maxiconcorso nel Comune di Gela, dove si prevedono ben 40 assunzioni per varie categorie concorsuali. Il bando è consultabile sul sito del Comune e il concorso si svolgerà tramite esami scritti. Nel dettaglio, si cercano:

n. 1 dirigente finanziario;

n. 3 funzionario amministrativo;

n. 2 funzionario contabile;

n. 1 architetto;

n. 2 ingegnere;

n. 8 istruttore direttivo contabile;

n. 4 specialista di vigilanza;

n. 4 istruttore direttivo tecnico;

n. 1 istruttore direttivo informatico;

n. 6 istruttore contabile;

n. 6 geometra.

Altre assunzioni tramite concorso, infine, sono previste a Custonaci (provincia di Trapani) e Priolo Gargallo (provincia di Siracusa). Anche in questo caso, i bandi sono consultabili sulle pagine web dei singoli Comuni.

Concorso Regione Sicilia

Ultimi due giorni per candidarsi al concorso bandito dalla Regione Sicilia per l’assunzione di 23 posti di assistente parlamentare. Il bando scadrà lunedì 1 marzo e per candidarsi basta la licenza media con il massimo dei voti o il diploma con qualsiasi voto. Lo stipendio base è di oltre 1500 euro mensili.

Concorsi in Sicilia: Università e Asp

Infine, si segnalano gli ultimi bandi pubblicati dalle università e dalle aziende sanitarie provinciali dell’Isola. Tra gli ultimi concorsi Sicilia, si citano:

Asp Agrigento : concorso, per titoli ed esami, per 7 posti di dirigente amministrativo, di 2 riservati al personale interno.

: concorso, per titoli ed esami, per 7 posti di dirigente amministrativo, di 2 riservati al personale interno. Università di Messina : concorso per la valutazione comparativa per la chiamata di due professori di seconda fascia nei settori di Storia dell’arte moderna e Clinica medica veterinaria. Entrambi con scadenza il 28 marzo.

: concorso per la valutazione comparativa per la chiamata di due professori di seconda fascia nei settori di Storia dell’arte moderna e Clinica medica veterinaria. Entrambi con scadenza il 28 marzo. Azienda Ospedaliera Villa-Cervello di Palermo: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente avvocato, a tempo indeterminato e pieno. Scadenza prevista per il 28 marzo.

Ai concorsi Sicilia più recenti, si aggiungono quelli già pubblicati e non ancora scaduti, tra cui i bandi già pubblicati dall’Università di Catania e da varie aziende ospedaliere sul territorio regionale.