Università di Catania assume: concorsi per 10 posizioni

Università di Catania pubblica in Gazzetta Ufficiale bandi per diverse posizioni attive. I dettagli degli ultimi concorsi e le scadenze per candidarsi.

Sono attivi diversi bandi di concorso pubblicati dall’Università di Catania nell’ultima Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio. In particolare, sono attivi concorsi per la chiamata di professori di seconda fascia per vari settori concorsuali. A questi, si aggiungono i bandi già pubblicati per altre posizioni in diversi settori scientifico-disciplinari. Vediamo i bandi nel dettaglio.

Università di Catania assume: i bandi in Gazzetta Ufficiale

L’Università degli studi di Catania ha avviato procedure di selezione per la chiamata di professori di seconda fascia. In particolare, si assumono docenti per i seguenti dipartimenti e ssd:

Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche : settore concorsuale: 06/A1 – Genetica medica; settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/03 – «Genetica Medica».

: settore concorsuale: 06/A1 – Genetica medica; settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/03 – «Genetica Medica». Dipartimento di Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche : settore concorsuale: 06/E1 – Chirurgia cardio-toraco-vascolare; settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/23 – «Chirurgia Cardiaca»;

: settore concorsuale: 06/E1 – Chirurgia cardio-toraco-vascolare; settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/23 – «Chirurgia Cardiaca»; Dipartimento: Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche; settore concorsuale: 06/L1 – Anestesiologia; settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/41 – «Anestesiologia».

I docenti selezionati svolgeranno anche attività medica assistenziale nelle aziende ospedaliere indicate nel bando, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La scadenza prevista per inoltrare la domanda è il 21 marzo. A questi si aggiunge il concorso per professori universitari di prima fascia:

Dipartimento di Scienze della formazione : settore concorsuale: 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica; settore scientifico-disciplinare (profilo): M-PSI/08 – «Psicologia clinica»;

: settore concorsuale: 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica; settore scientifico-disciplinare (profilo): M-PSI/08 – «Psicologia clinica»; Dipartimento di Scienze umanistiche: settore concorsuale: 10/A1 – Archeologia; settore scientifico-disciplinare (profilo): L-ANT/10 – «Metodologia della ricerca archeologica»;

Unict assume: i bandi per ricercatori attivi

Oltre ai bandi appena pubblicati, sono attivi fino ai primi giorni di marzo diversi bandi di concorso per selezione pubblica in svariati settori di ricerca. In particolare, i bandi riguardano i seguenti settori scientifico-disciplinari: