Università di Catania assume: concorsi per diverse posizioni

L’Università degli studi di Catania ha indetto diversi bandi di concorso per selezione pubblica in diversi settori di ricerca. Ecco quali.

Posto per ricercatore in Biochimica e Biologia molecolare

Come riportato sulla Gazzetta Ufficiale, l’Università ha indetto una selezione pubblica per la stipula di un contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il seguente settore concorsuale: 05/E3 – Biochimica clinica e biologia molecolare clinica.

Il bando scade l’11 marzo 2021, data entro cui sarà possibile inviare le domande di partecipazione in via telematica.

Tre posti per attività di ricerca in Entomologia, Economia Aziendale e Scienza delle finanze

L’Università di Catania ha inoltre indetto tre selezioni pubbliche per la stipula di tre contratti triennali di lavoro subordinato a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per tre differenti settori concorsuali:

07/D1 – Patologia vegetale e entomologia , un posto;

, un posto; 13/B1 – Economia aziendale , un posto;

, un posto; 13/A3 – Scienza delle finanze, un posto.

Le domande di partecipazione andranno presentate in via telematica entro e non oltre l’11 marzo 2021.

Posto per ricercatore in Neurologia

È stata, infine, indetta una selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro subordinato, sempre a tempo determinato, per attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il settore concorsuale 06/D6 – Neurologia, settore scientifico-disciplinare MED/26 – Neurologia, per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate “G. F. Ingrassia”, con finanziamento esterno. Per poter partecipare, è necessario possedere i seguenti requisiti:

dottorato di ricerca, o titolo equivalente, in ambito delle neuroscienze ovvero diploma di

specializzazione medica in neurologia;

conoscenza dell'inglese.

Ciascun candidato può presentare un massimo di 15 pubblicazioni; qualora venisse superato questo numero, la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 15 pubblicazioni presentate. Le domande vanno presentate in via telematica entro e non oltre l’11 marzo 2021.

Tutti i bandi di selezione sono disponibili anche sul sito web dell’Università di Catania.