Concorsi Sicilia 2021: Regione assume con diploma o licenza media

Concorsi Sicilia 2021: l'Ars assume con diploma di scuola superiore o con licenza media. Di seguito tutte le informazioni per partecipare al concorso della Regione siciliana.

Concorsi Sicilia 2021: l’anno si apre con nuove opportunità di lavoro e questa volta è proprio la Regione Sicilia ad assumere.

Dopo la selezione di 11 consiglieri e 8 segretari, adesso sono 23 i posti liberi per assistente parlamentare. Lo stipendio è di 1.534 euro netti al mese. La novità è il requisito minimo dei titoli di studio: possono partecipare al Concorsi Sicilia 2021 anche chi ha ottenuto solo la licenza media o il diploma di scuola superiore. L’assistente parlamentare è il grado più basso dell’organigramma della Regione Siciliana, ma consente un buon guadagno.

Regione Siciliana assume

Possono partecipare al Concorsi Sicilia 2021 tutti coloro che:

sono in possesso della licenza media con il massimo dei voti oppure del diploma di scuola superiore con qualsiasi voto finale;

sono cittadini dell’Unione Europea;

non hanno superato i 41 anni.

Per partecipare al concorso è necessario iscriversi sul sito dell’Ars, cliccare sulla voce “Compila domanda” e compilare gli spazi richiesti. É necessario versare un contributo di dieci euro per il rimborso spese di segreteria dello stesso concorso sul portale PagoPa, che si aprirà in automatico dopo l’invio del primo modulo di partecipazione. Per iscriversi c’è tempo fino alle 12.00 dell’1 marzo 2021.

Gli esami del concorso si dividono in: prova preselettiva, tre prove scritte e una orale. Nella prova preselettiva saranno selezionati ben 400 candidati. Il numero dei quesiti sottoposti è di 50 domande a risposta multipla divise in questo modo:

20 domande logico-matematiche ;

; 20 domande critico-verbali, in cui sarà inclusa anche la comprensione di un testo;

10 domande per testare la conoscenza e il livello d’inglese del candidato.

Per quanto riguarda le tre prove scritte, si baseranno su diverse materie. La prima, ad esempio, sarà una prova di storia e di diritto costituzionale, un’altra sarà sul primo soccorso e sulla sicurezza sul lavoro e l’ultima, invece, sulla conoscenza dell’inglese. Le stesse materie affrontate durante gli scritti saranno materie d’esame per l’ultima prova, quella orale.