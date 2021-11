Concorsi Sicilia 2021: tutti i bandi attivi

Concorsi Sicilia 2021: diversi bandi sono ancora attivi per quanto riguarda posizioni di lavoro in più parti dell'isola, aprendo possibilità per vari candidati.

Concorsi Sicilia 2021: in molti sono alla ricerca di un impiego o di una nuova opportunità lavorativa nel corso degli ultimi mesi dell’anno. Allo stesso tempo, le possibilità di concorsi pubblici al momento disponibili sono numerose e varie, permettendo di coinvolgere tipologie differenti di candidati.

In particolare, sia a Palermo che a Messina si ricerca personale rispettivamente nell’Istituto Zooprofilattico e per l’Autorità Sistema Portuale dell’area di Messina. Inoltre, sono aperte le candidature anche per entrare a far parte del personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina: ecco le informazioni principali in merito.

Concorsi Sicilia: Istituto Zooprofilattico “Mirri” – Palermo

Il primo concorso pubblico siciliano precedentemente citato riguarda proprio il capoluogo dell’Isola: la città di Palermo. Infatti, è stato indetto un concorso dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, che mira alla formazione di una graduatoria per la copertura di posti di dirigente amministrativo a tempo determinato.

Il concorso in questione si svolgerà per titoli e colloquio ed è già stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La scadenza per la presentazione delle domande è il 16 dicembre 2021 mentre per visionare il testo integrale dell’avviso di selezione si suggerisce di collegarsi sul sito ufficiale dell’Istituto.

Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina

Per quanto riguarda l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina, in realtà i concorsi pubblici attivi sono ben tre. Infatti, le posizioni per le quali sono aperte le selezioni sono le stesse ma a livelli differenti.

Personale tecnico-amministrativo 1° livello

Il primo dei tre concorsi pubblici attivati dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina riguarda la posizione di personale tecnico-amministrativo di 1° livello. In questo caso, si ricerca una unità che possa essere assunta a tempo indeterminato in riferimento ai porti di Messina, Milazzo e Reggio Calabria.

Nello specifico, il concorso si svolgerà per titoli ed esami e le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 16 dicembre 2021. Per conoscere le modalità di invio delle domande di partecipazione e per avere ulteriori informazioni in merito al concorso, si suggerisce di visionare il bando integrale, disponibile direttamente sul sito internet istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina.

Personale tecnico-amministrativo 2° livello

Per quanto riguarda il secondo incarico, si tratta della medesima posizione precedentemente citata ma con un livello differente. Infatti, in questo caso si ricerca una unità da inquadrare come personale tecnico-amministrativo di 2° livello. L’incarico è a tempo indeterminato e anche in questo caso rigarda i porti di Messina, Milazzo e Reggio Calabria.

La selezione avverrà per titoli ed esami, e la scadenza di presentazione delle domande è il 16 dicembre 2021. Anche in questo caso si consiglia la visione del bando integrale per poter ottenere maggiori informazioni riguardo a requisiti, modalità di patecipazione e prove da sostenere.

Personale tecnico-amministrativo 3° livello

L’ultima offerta dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina riguarda l’inquadramento di due unità di personale tecnico-amministrativo di 3° livello. Le posizioni sono anche in questo caso a tempo indeterminato e in riferimento ai porti di Messina, Milazzo e Reggio Calabria.

Anche in questo caso la scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione è il 16 dicembre 2021 e il concorso si svolgerà per titoli ed esami. Per ulteriori informazioni in merito all’opportunità in questione, si suggerisce di visionare il bando integrale, disponibile sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”.

ASP Messina

Anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina è alla ricerca di personale e ha indetto un concorso pubblico. Infatti, sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato un avviso che fa riferimento ad un concorso per titoli ed esami che mira alla copertura di tre posti di dirigente medico.

Nello specifico, si ricercano unità relativamente al campo di Medicina trasfunsionale e gli incarichi saranno a tempo indeterminato. La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è, anche in questo caso, il 16 dicembre 2021. Inoltre, per visionare il bando integrale e ottenere maggiori informazioni in merito al concorso, si suggerisce di cercarlo nella Gazzetta Ufficiale o sul sito internet dell’ASP di Messina