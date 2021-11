Concorsi Sicilia: i nuovi bandi e quelli in scadenza

Concorsi Sicilia, nuovi e in scadenza: sono diversi i bandi attivi al momento per tutti coloro i quali sono alla ricerca di opportunità lavorative.

Concorsi Sicilia, nuovi e in scadenza: al momento sono molti i bandi attivi, sicuramente un’ottima notizia per coloro i quali sono alla ricerca di opportunità lavorative nell’isola. Infatti, sono diverse le possibilità di concorsi pubblici che si presentano in questi ultimi tempi alle persone alla ricerca di un impiego in Sicilia.

Tuttavia, oltre ad uno di nuova pubblicazione, ci sono anche diversi bandi in scadenza per i quali è importante affrettarsi a presentare la domanda di partecipazione, prima che sia troppo tardi. Ecco quindi quali sono i bandi nuovi e in scadenza riguardo ai concorsi pubblici in Sicilia.

Concorsi Sicilia: Policlinico “Gaetano Martino” di Messina

Uno degli ultimi bandi rilasciati sulla Gazzetta Ufficiale è quello previsto dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina. Si tratta di un concorso per titoli e prove d’esame che mira alla copertura di posti da dirigente amministrativo a tempo indeterminato.

La scadenza di questo concorso è prevista per il 5 dicembre 2021, e per consultare il bando integrale è necessario visitare il sito istituzionale dell’azienda ospedaliera.

ASP Messina

Per quanto riguarda l’ASP di Messina sono al momento attivi due bandi di concorso. Il primo riguarda un incarico quinquennale di dirigente farmacista, in qualità di direttore di struttura complessa. La disciplina in questione è quella di farmacia ospedaliera per il Dipartimento del farmaco.

Il secondo bando è invece legato all’incarico di dirigente farmacista come direttore di struttura complessa. In questo caso, la disciplina interessata è quella di farmaceutica territoriale per il Dipartimento del farmaco. Per entrambi i concorsi la valutazione avverrà per titoli e colloquio e la scadenza è prevista per il 14 novembre.

ASP Catania

Anche nel caso dell’ASP di Catania sono al momento attivi due concorsi, entrambi con scadenza prevista per il 14 novembre. Il primo dei due bandi attivi, il quale prevede valutazione per titoli ed esami, e mira alla copertura a tempo indeterminato di trentuno posti di dirigente medico. Sono interessate varie discipline per questo concorso, relativamente ai P.O. di Militello e Caltagirone.

La suddivisione dei posti per questo concorso è la seguente:

diciotto posti di dirigente medico disciplina M.C.A.U. presso il P.O. di Caltagirone;

dieci posti di dirigente medico disciplina. M.C.A.U. presso il P.O. di Militello;

un posto di dirigente medico disciplina endocrinologia presso il P.O. di Caltagirone;

due posti di dirigente medico disciplina pneumologia presso il P.O. di Caltagirone.

Invece, per quanto riguarda il secondo concorso indetto dall’ASP, si tratta di una pubblica selezione per conferire undici incarichi quinquennali di direttore di varie U.O.C. In questo caso, i profili ricercati nell’intera area della provincia catanese possono essere visionabili direttamente nel bando pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale.