Concorsi Pubblica Amministrazione, oltre 4 mila assunzioni: le opportunità

Sono molti i concorsi pubblica amministrazione in scadenza a novembre: di seguito le informazioni su alcuni dei più interessanti.

Attualmente, sono molte le opportunità di lavoro presso enti locali, regioni e ministeri con altrettanti concorsi pubblica amministrazione in scadenza nel mese di novembre.

Ci sono opportunità per tutti: dai laureati di ogni età a chi possiede la licenza media. Di seguito alcuni dei concorsi pubblica amministrazione indetti dagli enti per i quali è possibile presentare domanda a novembre.

Ministero della cultura

Il ministero della Cultura ha pubblicato l’avviso di selezione per concorsi pubblica amministrazione col fine di conferire incarichi di collaborazione a 150 esperti archivisti. Questi incarichi si svolgeranno presso gli archivi di Stato, le soprintendenze archivistiche e le soprintendenze archivistiche e bibliografiche del Mic in varie regioni italiane.

Per chiunque sia interessato, le candidature potranno essere presentate a partire dal 15 novembre 2021 e fino al 25 dello stesso mese.

Automobile club d’Italia

L’Automobile club d’Italia (Aci), riapre i bandi già usciti nel 2019 per assumere 298 candidati in area amministrativa. Per queste posizioni possono candidarsi laureati e diplomati per contratti di lavoro a tempo indeterminato in diverse sedi in Italia, ma è importante ricordare che le candidature devono essere presentate entro il 29 novembre 2021.

Aeronautica militare

Un altro dei più interessanti concorsi pubblica amministrazione di novembre che prevede oltre 4 mila assunzioni è quello presentato dal Ministero della Difesa. Questo, infatti, ha pubblicato un concorso per Vfp1 per il reclutamento di 800 volontari nell’Aeronautica militare. Il bando è rivolto a candidati con licenza media e di età compresa tra 18 e 25 anni. Contrariamente agli altri, per partecipare a questo concorso è possibile presentare domanda fino al giorno 4 dicembre 2021.

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Un bando interessante è anche quello del ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Ministero ha infatti pubblicato il bando per 38 nuove assunzioni di personale dirigenziale.

Coloro che verranno assunti saranno impiegati a tempo indeterminato presso gli uffici nelle sedi centrali di Roma: per partecipare occorre presentare la domanda entro il 29 novembre 2021.

Coesione per il Sud

È stato indetto, inoltre, un nuovo concorso Coesione per il Sud. Si cercano, infatti ben 2022 funzionari da assumere e impiegare tra Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia con contratto a tempo determinato.

Attenzione però: la domanda di candidatura deve essere presentata entro il 15 novembre 2021.

Ministero della Salute

Infine, un altro dei concorsi pubblica amministrazione in scadenza è quello del ministero della Salute per 20 tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Chi verrà assunto sarà destinato agli uffici periferici in varie regioni italiane, con assunzioni a tempo indeterminato.

Si ricorda che questo bando è rivolto a candidati laureati e iscritti all’albo professionale e che è possibile inviare la propria candidatura entro il 29 novembre.