Nuovo Concorso discipline STEM: i requisiti

Nuovo Concorso discipline STEM in arrivo. A breve verrà pubblicato il bando dal Ministero per il concorso dell'anno 2022/23.

Nuovo concorso discipline STEM all’orizzonte. Ma, per accedere al nuovo concorso si dovrà essere in possesso della laurea e dei 24 CFU. Il concorso prevede assunzioni per il nuovo anno scolastico 2022/23.

Concorso discipline STEM: le classi coinvolte

Le classi di concorso interessate sono le stesse del concorso che si è svolto in estate e dunque:

A020 Fisica;

Fisica; A026 Matematica;

Matematica; A027 Matematica e Fisica;

Matematica e Fisica; A028 Matematica e Scienze;

Matematica e Scienze; A041 Scienze e tecnologie informatiche.

Come inviare la domanda di partecipazione

Per poter prendere parte al concorso discipline STEM è necessario attendere la pubblicazione del bando da parte del Ministero. Inoltre, potranno partecipare sia candidati che hanno già partecipato al concorso dell’estate 2021, non superandolo, o che pur avendone il diritto non si sono presentati alle prove. Potranno inoltre presentare domanda tutti coloro che sono in possesso del titolo di accesso: Laurea + 24 CFU.

Altri titoli di accesso per il concorso discipline STEM saranno l’abilitazione per la stessa classe di concorso o l’abilitazione in altro grado di scuola.

Le prove

Le prove per il concorso si svolgeranno in maniera semplificata come previsto dal Decreto Sostegni Bis e prevedono: