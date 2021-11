Concorso scuola primaria, oltre 7mila assunzioni: ecco per chi

Sono stati messi a disposizione oltre 7mila posti di lavoro a docenti per la scuola primaria. Ecco le figure richieste e chi potrà partecipare.

Con la legge di Bilancio sono stati messi a disposizione almeno 150mila posti di lavoro, di cui almeno 7mila sono destinati alla scuola primaria. Le grandi occasioni riguardano posti di lavoro a tempo indeterminato per i professori di educazione fisica per le quarte e quinte.

L’obiettivo è conseguire gli obiettivi del Pnrr, assumendo docenti forniti di idoneo titolo per almeno due ore settimanali. Per le quinte si partirà nel 2022, per le quarte nel 2023.

Come sono suddivisi i posti

Per quanto riguarda le assunzioni dei docenti, è stimato un organico aggiuntivo degli insegnanti di educazione motoria per le classi a tempo normale e per le classi a tempo pieno in funzione delle due ore settimanali.

In particolare, per l’anno scolastico 2022/23, a tempo normale occorreranno 1.647 docenti: 1.408 da destinare alle classi ordinarie, mentre 239 per le pluriclassi. Per le classi a tempo pieno occorreranno 917 unità: 834 per le classi ordinarie, mentre 83 per le pluriclassi. I posti in totale sono 2.564.

Per l’anno scolastico 2023/24, saranno necessari a tempo normali 2.881 insegnanti: 2.642 per le classi ordinarie. mentre 239 per le pluriclassi. Invece, per le classi a tempo pieno occorreranno 1.836 unità: 1.753 per le classi ordinarie; 83 per le pluriclassi). In questo caso aumenta il totale pari a 4.717.

Chi può accedere al concorso scuola primaria

Secondo l’articolo 103 del disegno di legge della Manovra 2022, vengono stabiliti i parametri per coloro che possono accedere al concorso. Si accede all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti.

Possono partecipare alle procedure concorsuali i laureati nelle seguenti discipline magistrali:

Classe LM-67 “Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative”;

Classe LM-68 “Scienze e tecniche dello sport”;

Classe di concorso LM-47 “Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie”

Titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233.

Inoltre, sarà necessario aver conseguito 24 CFU/CFA (crediti formativi universitari/accademici) acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.