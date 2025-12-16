Concorsi scuola: di seguito l’elenco aggiornato con tutti i concorsi scuola previsti per il 2025 e il 2026! Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha in programma migliaia di assunzioni per docenti e personale ATA. Le nuove procedure concorsuali non solo offriranno opportunità di assunzione, ma permetteranno anche l’abilitazione di nuovi insegnanti per le scuole secondaria, primaria e dell’infanzia, oltre a favorire la stabilizzazione dei precari. Di seguito tutte le informazioni raccolte da Ti Consiglio e i bandi a cui poter partecipare.

Concorsi Scuola, i bandi attesi a cui poter partecipare

Di seguito tutti i bandi a cui poter partecipare per il 2025 e per il nuovo anno:

concorso per docenti di scuola d’infanzia, primaria e secondaria (c.d. PNRR 3), scioglimento riserve;

di scuola d’infanzia, primaria e secondaria (c.d. PNRR 3), scioglimento riserve; concorso per l’aggiornamento delle graduatorie GPS – in uscita nel 2026;

– in uscita nel 2026; concorso ATA 24 mes i – in uscita nel 2026;

i – in uscita nel 2026; concorso ATA terza fascia – in uscita nel 2027;

– in uscita nel 2027; concorso personale ATA scuole regionali Sicilia – in uscita nel 2027.

Concorsi Scuola, concorso PNRR3 e GPS

Novità per il concorso PNNR3, il Ministero dell’istruzione ha comunicato le date per lo scioglimento delle riserve per il concorso PNRR 3: le istanze si potranno presentare dal 15 dicembre 2025 al 2 febbraio 2026. Per scoprire tutte le procedure e i tempi di scadenza per il conseguimento del titolo si rimanda all’approfondmento.

Novità anche per graduatorie provinciali per le supplenze riguardanti gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028. Come di consueto, questa procedura concorsuale, che si baserà sulla valutazione dei titoli. Si ricorda che l’ultimo ggiornamento delle GPS è stato nel 2024, per il biennio 2024-2026. Poiché le graduatorie vengono aggiornate su base biennale, il prossimo aggiornamento avverrà con un nuovo bando nel 2026.

Concorsi scuola, tutti i concorsi ATA

Atteso anche il concorso per l’aggiornamento delle graduatorie di prima fascia del personale ATA, finalizzato all’accesso ai ruoli provinciali per i profili professionali delle ex aree A e B e valido per l’anno scolastico 2026/2027. La procedura concorsuale sarà rivolta agli aspiranti con almeno 3 anni di servizio, e si baserà sulla valutazione dei titoli e viene bandita ogni anno. L’ultimo concorso per l’aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA si è svolto nel 2025, per la formazione delle graduatorie valide per l’anno scolastico 2025/2026. Il prossimo bando ATA 24 mesi è atteso nel 2026, con grande probabilità in primavera, per l’aggiornamento delle graduatorie valide per l’anno scolastico 2026/2027.

Il concorso per l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) per il triennio 2027-2030 è una procedura concorsuale basata sui titoli e viene bandita ogni tre anni. L’ultimo concorso per aggiornare la III fascia delle graduatorie ATA si è svolto nel 2024 per il triennio 2024-2027. Il prossimo bando uscirà nel 2027, per l’aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio successivo.

Concorsi Sciola, i bandi in Sicilia

Il concorso per l’aggiornamento delle graduatorie regionali permanenti per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee al personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) nelle scuole paritarie e pareggiate della Regione Siciliana sarà valido per il triennio 2027-2030. La procedura concorsuale si basa esclusivamente sulla valutazione dei titoli. L’ultimo aggiornamento delle graduatorie ATA Sicilia è stato bandito nel 2024. Poiché l’aggiornamento avviene ogni 3 anni, il prossimo bando uscirà nel 2027 per le graduatorie valide per il triennio scolastico 2027-2030.