Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha reso noti i primi dati sulla partecipazione al concorso per i docenti PNRR 3. Sono state presentate 226.802 domande, a fronte di 58.135 posti disponibili, suddivisi tra scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria. Sebbene questi numeri siano rilevanti, risultano comunque inferiori rispetto ai concorsi precedenti legati al PNRR.
I dati raccolti
Nel dettaglio, secondo quanto comunicato dal MIM, sono state presentate:
- 181.333 domande per la scuola secondaria di I e II grado, per un totale di 30.759 posti, sia comuni che di sostegno;
- 45.469 domande per la scuola dell’infanzia e primaria, a fronte di 27.376 posti disponibili.
La Cisl Scuola sottolinea che, considerando il numero delle domande e dei posti disponibili, il rapporto è di circa 5,9 candidati per ogni posto per la secondaria, e di circa 1,7 aspiranti per ogni posto per infanzia e primaria. Complessivamente, il concorso registra una media di 3,8 candidati per cattedra, con un livello di partecipazione inferiore rispetto ai concorsi precedenti.
Le domande inviate dalle diverse Regioni
Ecco i numeri delle istanze pervenute per ciascuna Regione e grado scolastico, in base alla elaborazione dei dati ministeriali pubblicata dalla Cisl Scuola:
- Abruzzo – 340 domande per infanzia e primaria e 399 per la secondaria;
- Basilicata – 358 domande per infanzia e primaria e 217 per la secondaria;
- Calabria – 578 domande per infanzia e primaria e 698 per la secondaria;
- Campania – 1573 domande per infanzia e primaria e 2003 per la secondaria;
- Emilia Romagna – 1218 domande per infanzia e primaria e 1186 per la secondaria;
- Friuli Venezia Giulia – 308 domande per infanzia e primaria e 423 per la secondaria;
- Lazio – 2920 domande per infanzia e primaria e 1811 per la secondaria;
- Liguria – 384 domande per infanzia e primaria e 427 per la secondaria;
- Lombardia – 3861 domande per infanzia e primaria e 2639 per la secondaria;
- Marche – 356 domande per infanzia e primaria e 474 per la secondaria;
- Molise – 59 domande per infanzia e primaria e 136 per la secondaria;
- Piemonte – 1039 domande per infanzia e primaria e 1130 per la secondaria;
- Puglia – 1144 domande per infanzia e primaria e 1409 per la secondaria;
- Sardegna – 622 domande per infanzia e primaria e 656 per la secondaria;
- Sicilia – 1269 domande per infanzia e primaria e 1429 per la secondaria;
- Toscana – 1219 domande per infanzia e primaria e 1246 per la secondaria;
- Umbria – 264 domande per infanzia e primaria e 277 per la secondaria;
- Veneto – 1818 domande per infanzia e primaria e 1459 per la secondaria.