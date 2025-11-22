Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha reso noti i primi dati sulla partecipazione al concorso per i docenti PNRR 3. Sono state presentate 226.802 domande, a fronte di 58.135 posti disponibili, suddivisi tra scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria. Sebbene questi numeri siano rilevanti, risultano comunque inferiori rispetto ai concorsi precedenti legati al PNRR.

I dati raccolti

Nel dettaglio, secondo quanto comunicato dal MIM, sono state presentate:

181.333 domande per la scuola secondaria di I e II grado, per un totale di 30.759 posti, sia comuni che di sostegno;

di I e II grado, per un totale di 30.759 posti, sia comuni che di sostegno; 45.469 domande per la scuola dell’infanzia e primaria, a fronte di 27.376 posti disponibili.

La Cisl Scuola sottolinea che, considerando il numero delle domande e dei posti disponibili, il rapporto è di circa 5,9 candidati per ogni posto per la secondaria, e di circa 1,7 aspiranti per ogni posto per infanzia e primaria. Complessivamente, il concorso registra una media di 3,8 candidati per cattedra, con un livello di partecipazione inferiore rispetto ai concorsi precedenti.

Le domande inviate dalle diverse Regioni

Ecco i numeri delle istanze pervenute per ciascuna Regione e grado scolastico, in base alla elaborazione dei dati ministeriali pubblicata dalla Cisl Scuola: