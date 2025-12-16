Concorso PNRR3: il 15 dicembre inizieranno le procedure per lo scioglimento delle riserve relative al Concorso PNRR 3 per docenti di scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. A comunicare la notizia è stato il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), sottolineando come questo tanto atteso avvio tutti i candidati potranno presentare le le proprie istanze per lo scioglimento delle riserve a partire dalla data di apertura, 15 dicembre 2025, fino al termine fissato per il 2 febbraio 2026. Durante questo periodo tutti i futuri partecipanti dovranno seguire le indicazioni fornite dal Ministero per completare correttamente la procedura online. Di seguito la nota del Ministero e le procedure da seguire.

Concorso PNRR3, la nota ufficiale

“Con l’Avviso n. 216088 del 9 dicembre 2025 (Pdf 294Kb), il Ministero dell’istruzione ha comunicato che le funzioni telematiche per scioglimento delle riserve per la partecipazione al concorso PNRR 3 saranno disponibili a partire dal 15 dicembre 2025 (ore 09.00) e sino al 2 febbraio 2026 (ore 23.59)”, questa la nota ufficiale recentemente diffusa.

Di conseguenza, entro i termini di scadenza stabiliti, gli aspiranti che partecipano con riserva al concorso per insegnare nella scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria devono procedere con lo scioglimento della riserva. Questa operazione va effettuata utilizzando l’apposita istanza, che deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite la Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive del Ministero dell’Istruzione.

Concorso PNRR3, come accedere all’istanza

Per poter accedere all’istanza relativa allo scioglimento della riserva relativa al concorso occorrerà effettuare l’accesso sulla piattaforma del MIM, utilizzando le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS, e seguire le modalità qui indicate:

per il concorso PNRR 3 infanzia e primaria, “Vai al servizio” – “Istanze” -“Presenta una domanda” -“Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno. D.D.G. n. 2938/2025 – Scioglimento riserva”;

“Vai al servizio” – “Istanze” -“Presenta una domanda” -“Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno. D.D.G. n. 2938/2025 – Scioglimento riserva”; per il concorso PNRR 3 secondaria, “Vai al servizio” -“Istanze” -“Presenta una domanda” -“Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno – D.D.G. 2939/2025 – Scioglimento riserva”.

Si ricorda che in entrambi i casi i titoli dovranno essere conseguiti entro il 31 gennaio 2026, pena l’esclusione dalla selezione.

Concorso PNRR3, le novità per i punteggi

In base a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 214 del 24 ottobre 2024, che ha introdotto nuove regole per i concorsi PNRR3, sono ammessi alla prova orale i candidati che, all’esito della prova scritta, conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100, oppure il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi. Per questo nuovo concorso PNNR3 prendere il minimo potrebbe non essere sufficiente per superare la prova scritta e accedere alla prova orale, poiché l’ammissione all’orale è limitata a un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti disponibili nella regione per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto.