Il 15 dicembre 2025 si apriranno le funzioni per lo scioglimento delle riserve relative al concorso PNRR 3 per docenti di scuola dell’infanzia, primaria, e secondaria di primo e secondo grado. Lo ha comunicato il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). La procedura per lo scioglimento delle riserve sarà completamente telematica, e le istanze potranno essere presentate entro il 2 febbraio 2026.

L’avviso per la partecipazione con riserva

“Con l’Avviso n. 216088 del 9 dicembre 2025 , il Ministero dell’istruzione ha comunicato che le funzioni telematiche per scioglimento delle riserve per la partecipazione al concorso PNRR 3 saranno disponibili a partire dal 15 dicembre 2025 (ore 09.00) e sino al 2 febbraio 2026 (ore 23.59)”, questo l’avviso pubblicato dal Ministero.

Si ricorda che entro i termini di scadenza stabiliti, gli aspiranti docenti che partecipano al concorso per insegnare nella scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria e che sono attualmente in posizione di riserva, dovranno sciogliere tale riserva. Per farlo, dovranno utilizzare l’apposita istanza, che dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite la Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Come accedere all’istanza

Per accedere all’istanza per lo scioglimento della riserva relativa al concorso docenti PNRR 3, è necessario entrare sulla piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) utilizzando le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS. Una volta effettuato l’accesso, seguire il percorso specifico: