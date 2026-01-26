Concorsi scuola: di seguito l’elenco aggiornato di tutti i concorsi attivi nelle scuola sia per docenti che per personale ATA. D’altronde il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) ha in programma migliaia di assunzioni per docenti e personale ATA. Si ricorda che le procedure concorsuali consentiranno anche l’abilitazione di nuovi insegnanti di scuola secondaria, primaria e dell’infanzia, e la stabilizzazione dei precari. Di seguito tutti i dettagli.

Concorsi scuola, aggiornamento GPS

A breve si attiverà concorso per l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), valide per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028. La procedura concorsuale, che si svolge ogni due anni, si basa sui titoli e prevede l’aggiornamento delle graduatorie per garantire l’accesso alle supplenze nelle scuole italiane. L’ultimo aggiornamento delle GPS risale al 2024, per il biennio 2024-2026. Essendo le graduatorie aggiornate su base biennale, il prossimo bando è previsto per il 2026, per l’aggiornamento delle graduatorie valide per i due anni scolastici successivi.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha già espresso il proprio parere sulla bozza del bando, e ora si attende l’uscita del Decreto Ministeriale che avvierà ufficialmente le procedure di aggiornamento.

Concorsi scuola, i nuovi bandi ATA

È in arrivo il concorso per l’aggiornamento delle graduatorie di prima fascia del personale ATA, relativo ai profili professionali delle ex aree A e B, valido per l’anno scolastico 2026/2027. La procedura concorsuale, che riguarda gli aspiranti con almeno tre anni di servizio, si basa sui titoli e viene bandita annualmente. Anche in questo caso l’ultimo concorso per l‘aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale ATA si è svolto nel 2025, per la formazione delle graduatorie valide per l’anno scolastico 2025/2026.

Inoltre, è atteso anche il concorso per l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio scolastico 2027-2030. Questo concorso, anch’esso basato su titoli, viene bandito ogni tre anni.

Concorsi scuola, i bandi in Sicilia

Si aspetta con ansia anche il concorso per l’aggiornamento delle graduatorie regionali permanenti per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee al personale amministrativo, tecnico e ausiliario nelle scuole paritarie e pareggiate della Regione Siciliana. Le graduatorie saranno valide per il triennio scolastico 2026-2029 e la procedura concorsuale si baserà esclusivamente sui titoli.

Anche in questo caso, l’ultimo aggiornamento delle graduatorie ATA in Sicilia è stato bandito nel 2024, ma, in via eccezionale, le graduatorie sono state aggiornate con validità biennale (2024-2026) anziché triennale. Di conseguenza, il prossimo bando per l’aggiornamento delle graduatorie uscirà nel 2026, per il triennio 2026-2029.