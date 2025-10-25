Il concorso PNRR 3 per docenti di scuola secondaria è aperto anche ai candidati che possiedono solo il diploma, per i posti di Insegnante Tecnico Pratico (ITP). Inoltre, grazie a un emendamento approvato durante la conversione in legge del Decreto sulla nuova maturità, la possibilità di partecipare ai concorsi con il diploma è stata estesa fino al 31 dicembre 2026. Pertanto, fino a quella data, il diploma rimarrà sufficiente per partecipare alle selezioni per l’insegnamento. Questo rappresenta un’importante opportunità per i non laureati, poiché a partire dal 2027 sarà necessaria una laurea triennale per accedere ai posti ITP.

Chi potrà far domanda con il diploma

Secondo la normativa vigente in materia di reclutamento dei docenti, i requisiti per partecipare al concorso PNRR 3 per i posti di insegnante ITP sono i seguenti:

abilitazione per la specifica classe di concorso, o titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia;

in alternativa, diploma tecnico-professionale.

Sarà inoltre possibile partecipare al concorso PNRR3 per docenti di scuola dell’infanzia e primaria con il diploma magistrale abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, in alternativa alla laurea in Scienze della Formazione Primaria.

La proroga per i requisiti di accesso

L’emendamento al cosiddetto Decreto sulla nuova maturità, approvato dal Senato il 15 ottobre 2025 insieme al DDL per la conversione in Legge del Decreto, ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine entro cui è possibile partecipare ai concorsi per Insegnante Tecnico Pratico (ITP) con il solo diploma. Inizialmente questa possibilità era prevista solo fino all’anno scolastico 2023/24, ma è stata estesa prima al 2024/25 e ora, con la nuova proroga, rimarrà valida fino alla fine del 2026.

Ciò significa che fino al 2026 sarà possibile, con il diploma, non solo partecipare ai concorsi per ITP, ma anche iscriversi alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e accedere ai percorsi abilitanti per l’insegnamento.