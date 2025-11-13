La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato l’autorizzazione del Ministero dell’istruzione e del Merito ad avviare le procedure concorsuali per oltre 58 mila posti (specificatamente 58.135) da docente nel triennio 2025-26, 2026-27, 2027-28.

In dettaglio, sono 58.135 posti in totale tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, nel cosiddetto concorso Pnrr3, inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo scopo è assumere a tempo indeterminato gli aspiranti insegnanti nei prossimi tre anni scolastici.

Concorso Pnrr3, posti disponibili

Si ricorda che il bando PNRR3 prevede 50.866 posti complessivi per i posti comuni nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria, e 7.269 posti riservati agli insegnanti di sostegno. Tuttavia, il numero esatto delle assunzioni annuali sarà definito da un ulteriore decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il concorso è strutturato in due distinti bandi, entrambi curati dal Ministero dell’Istruzione:

DDG 2939/2025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per 30.759 posti.

di primo e secondo grado, per 30.759 posti. DDG 2938/2025 per la scuola dell’infanzia e primaria, per 27.376 posti tra comuni e sostegno.

In entrambi i casi il concorso consiste in una prova scritta, una prova orale e la valutazione dei titoli. La prova scritta si svolge al computer e prevede 50 domande a risposta multipla in 100 minuti.

La prova orale si concentrerà sulle competenze didattiche generali e sulla progettazione di attività didattiche, con una lezione simulata.