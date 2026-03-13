Il Agenda Sud è un programma di interventi promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con l’obiettivo di rafforzare le competenze di base degli studenti e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica nelle regioni del Mezzogiorno.

Il Ministero ha avviato la fase di adesione al piano, invitando le istituzioni scolastiche interessate a presentare proposte progettuali. L’iniziativa rientra nel Programma nazionale Scuola e competenze 2021-2027, finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus e cofinanziato dall’Unione europea.

La comunicazione sull’avvio della procedura è stata diffusa dall’Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, guidata dalla direttrice generale Simona Montesarchio.

Agenda Sud, obiettivi contro dispersione e divari territoriali

Il piano Agenda Sud è stato progettato per sostenere azioni educative nelle scuole che operano in contesti sociali più fragili. L’obiettivo principale è ridurre i divari territoriali negli apprendimenti e prevenire l’abbandono scolastico.

Gli interventi si rivolgono soprattutto agli studenti del primo ciclo di istruzione, con attività che possono iniziare già dalla scuola primaria. L’iniziativa si inserisce nell’obiettivo specifico ESO 4.6 del programma nazionale, che punta a migliorare l’accesso all’istruzione e a rafforzare le competenze fondamentali degli studenti.

Attraverso progetti educativi mirati, le scuole potranno organizzare attività di supporto didattico, laboratori e percorsi di potenziamento per aiutare gli studenti a colmare eventuali difficoltà di apprendimento.

Le regioni coinvolte nel programma Agenda Sud

Possono partecipare al programma Agenda Sud le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo situate nelle regioni del Mezzogiorno. Le aree interessate sono:

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Molise

Puglia

Sardegna

Sicilia

I destinatari finali degli interventi saranno le studentesse e gli studenti iscritti negli istituti individuati negli allegati del Decreto ministeriale n.175 del 9 settembre 2025.

Agenda Sud, scadenze e presentazione dei progetti

Le scuole che intendono aderire al piano Agenda Sud devono presentare la propria candidatura attraverso il sistema informativo SIF2127, la piattaforma utilizzata per la gestione dei programmi finanziati con fondi europei.

La scadenza per l’invio delle proposte progettuali è fissata alle ore 18 del 31 marzo 2026.

I progetti che verranno selezionati dovranno essere completati entro il 31 agosto 2027. Inoltre, il Ministero raccomanda di avviare almeno il 40% delle attività entro il 31 dicembre 2026, in modo da garantire un rapido avvio degli interventi nelle scuole coinvolte.

Agenda Sud, procedura e codice di progetto

Durante la fase di adesione al programma Agenda Sud, le scuole dovranno indicare il Codice Unico di Progetto (CUP), generato tramite il modello previsto per gli interventi dedicati alle competenze di base nel primo ciclo di istruzione.

Le procedure amministrative e le disposizioni operative restano quelle già definite dal decreto ministeriale del 2025. Le scuole interessate dovranno quindi seguire le indicazioni contenute nella nota del Ministero per completare correttamente la candidatura e accedere ai finanziamenti previsti dal programma.