29 ottobre 2025, chiuse le domande per poter partecipare al concorso PNRR 3 per tutti i futuri docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria e i candidati. Il prossimo step saranno le prime prove scritte. A tal proposito la data fissata è quella del il 27 novembre 2025 per la scuola d’infanzia e primaria e tra il 1 e il 5 dicembre 2025 per la scuola secondaria.

Questa prima prova scritta si svolgerà al computer e sarà unica sia per i posti comuni che di sostegno. Di seguito tutte le novità a riguardo.

Come funzionerà la prova scritta concorso Pnrr3

Si ricorda che tutti i candidati che hanno presentato correttamente la domanda saranno automaticamente ammessi a sostenere la prova scritta, che si svolgerà in modalità computer-based. Questa prova è valida per tutte le classi di concorso e per entrambe le tipologie di posto, sia comune che di sostegno, per le quali si è deciso di partecipare. La prova scritta consiste in 50 quesiti a risposta multipla, e le sessioni di esame si terranno nella regione in cui è stata presentata la domanda di partecipazione.

È importante sottolineare che durante lo svolgimento della prova, secondo quanto espresso da regolamento del bando, non sarà consentito introdurre nella sede d’esame appunti, testi, strumenti di calcolo, né telefoni o dispositivi elettronici. Inoltre, è severamente vietato comunicare con altri candidati. Qualsiasi tentativo di violazione delle regole, come copiare o mettersi in contatto con altri partecipanti, comporterà l’esclusione immediata dal concorso, insieme a tutti i candidati coinvolti in tale comportamento.

La struttura della prova scritta

Come già detto in precedenza le 50 domande della prova scritta saranno così articolate:

40 quesiti volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico;

volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico; 5 quesit i sulla conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER);

i sulla conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER); 5 quesiti sulle competenze digitali, relativi all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi multimediali per migliorare la qualità dell’apprendimento.

La durata della prova scritta è di 100 minuti, con eventuali tempi aggiuntivi per i candidati aventi diritto.