Concorso Coesione Sud, assunzioni anche in Sicilia: il bando

Concorso coesione sud: il nuovo bando in scadenza a metà novembre apre le porte a 234 nuove assunzioni in Sicilia. Di seguito i requisiti necessari.

Concorso Coesione per il Sud è uno dei nuovi bandi rivolti al Meridione e prevede l’assunzione nel nuovo anno, a tempo determinato, per 2022 nuovi funzionari laureati per le regioni di: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Concorso Coesione Sud, 1270 funzionari esperti tecnici: i requisiti

I profili a cui il bando è rivolto riguarda competenze in supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione, per tale motivo potranno concorrere al bando solo chi in possesso di una delle seguenti lauree:

Laurea (L) : L-1 – Beni culturali; L-43 – Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali L; L-7 – Ingegneria civile e ambientale; L-17 – Scienze dell’architettura; L-21 – Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 – Scienze e tecniche dell’edilizia; L-32 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; L-34 – Scienze geologiche;

: L-1 – Beni culturali; L-43 – Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali L; L-7 – Ingegneria civile e ambientale; L-17 – Scienze dell’architettura; L-21 – Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 – Scienze e tecniche dell’edilizia; L-32 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; L-34 – Scienze geologiche; Laurea Magistrale (LM): LM-10 – Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-11 – Conservazione e restauro dei beni culturali; LM-23 – Ingegneria civile; LM-24 – Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-3 – Architettura del paesaggio; LM-4 – Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-48 – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-75 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; LM-79 – Scienze geofisiche; LM-35 – Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-31 – Ingegneria gestionale; o titoli equiparati o equivalenti secondo la normativa vigente.

In Sicilia, sono previste 234 assunzioni.

Funzionari esperti in gestione, rendicontazione e controllo

Ricercati 733 funzionari esperti in gestione, rendicontazione e controllo. I profili dovranno possedere competenze specifiche sulla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché sulla gestione, monitoraggio e controllo degli stessi. Tali capacità prevedranno dunque il possesso delle seguenti lauree:

Laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;

Laurea Magistrale (LM): LMG/01 Giurisprudenza; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-56 Scienze dell’economia; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; LM-16- Finanza; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-62 Scienze della politica; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; o titoli equiparati o equivalenti secondo la normativa vigente.

In Sicilia previste 78 assunzioni.

Esperti analisti informatici: requisiti

Sono 19 i posti per i funzionari esperti analisti informatici. Essi dovranno occuparsi dell’analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni. Identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di cataloghi di dati. Definizione e realizzazione delle condizioni di interoperabilità per l’acquisizione e scambio di dati utili alle Amministrazioni.

Laurea (L): L-8 Ingegneria dell’informazione; L-31 Scienze e Tecnologie Informatiche; L35 Scienze matematiche; L-41 Statistica;

Laurea Magistrale (LM): LM-18 Informatica; LM-66 Sicurezza informatica; LM-32 Ingegneria informatica; LM-40 Matematica; LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-16 Finanza; LM-29 Ingegneria elettronica; o titoli equiparati o equivalenti secondo la normativa vigente.

In Sicilia è ricercata 1 sola unità.

Prove d’esame per concorso coesione Sud

La scadenza per la presentazione (tramite SPID) della domanda è fissata al 15 novembre 2021. Per il superamento del concorso è prevista una prova d’esame scritta, distinta in base alla posizione per la quale ci si candida. La prova selettiva si svolgerà tramite l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali. Si prevede anche una valutazione dei titoli dopo la prova scritta e solo per i candidati risultati idonei alla prova