Lavoro Catania, da Apple a Pandora: le posizioni aperte

Lavoro Catania: svariate proposte lavorative in tutto il territorio di Catania. Di seguito le offerte attive con i requisiti necessari per prendere parte al lavoro.

Sono svariate le opportunità di Lavoro Catania per diversi ruoli all’interno di note aziende come Apple, Pandora e Atelier Eme. Infatti, le aziende sono alla ricerca di personale da inserire presso i propri punti vendita situati a Catania.

Lavoro Catania: Pandora assume

La nota azienda Pandora è alla ricerca di diverse figure da inserire all’interno del proprio punto vendita situato al Centro Sicilia – Catania. Il lavoro è un part time per Sales Associates. L’azienda è alla ricerca di persone con capacità di comprensione e lettura dei principali indicatori legati alle vendite e alla soddisfazione del cliente. Un altro requisito importante è la conoscenza delle operazioni di cassa e di inventario.

Inoltre, il ruolo è indicato per chi ha eccellente orientamento al cliente:

capacità di ingaggiare una relazione positiva con il cliente e di comprenderne bisogni/aspettative, proattività e problem solving;

Capacità di comunicare in modo aperto, trasparente e costruttivo e di interagire con persone diverse sia all’interno dell’azienda che con la clientela;

Orientamento al risultato;

Velocità di apprendimento e capacità di sapersi muovere in un ambiente di lavoro dinamico;

Flessibilità, capacità di adattamento e di lavoro in team.

Per candidarsi a questa offerta di Lavoro Catania è necessario andare sul sito di Pandora alla sezione “Lavora con noi”.

Lavorare da Apple

La nota azienda di elettronica è alla ricerca di personale per la propria sede sita al Centro Sicilia – Catania. La posizione aperta è per uno IT – Specialista. Le opportunità di lavoro sono sia part time che full time. Il perfetto candidato dovrà essere particolarmente abile nello scoprire le esigenze del cliente e nel proporre soluzioni brillanti.

Requisiti fondamentali

Capacità di offrire ai clienti esperienze eccezionali in un ambiente molto dinamico e di essere stimolato da una costante interazione personale.

in un ambiente molto dinamico e di essere stimolato da una costante interazione personale. Forte interesse per la tecnologia, in particolare per i prodotti Apple, e capacità di imparare rapidamente a usare nuovi prodotti e funzioni.

Eccellenti capacità di comunicazione che ti permettono di conversare liberamente e tranquillamente sia con piccoli gruppi sia con i singoli clienti.

Per inviare la propria candidatura è necessario collegarsi al sito apple e procedere nella categoria “lavora con noi”.

Atelier Eme – Calzedonia Group

L’Atelier Eme sito a Catania è alla ricerca di addetti alla vendita da inserire all’interno dei propri punti vendita.

Le mansioni principali saranno:

Accogliere la cliente trasmettendo energia e positività cercando di percepire le esigenze della sposa;

Offrire un servizio eccellente alla cliente;

Presentare e descrivere alla cliente ogni particolare dei capi proposti;

Seguire il cliente nella scelta dell’abito gestendo ed organizzando tutte le prove successive in coordinamento con la sartoria;

Garantire la perfetta organizzazione delle attività di prova;

Coordinare e controllare lo stock del punto vendita;

Eseguire funzioni amministrative (chiusura cassa, ricezione capi, monitoraggio, trasferimenti, etc.) al fine di garantire l’ottimale funzionamento del negozio;

Coordinare i capi indossati dalla futura sposa con piccole riparazioni sartoriali per raggiungere la massima soddisfazione della cliente;

Questo ruolo è indicato per chi ha: