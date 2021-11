Catania, Primark apre il suo primo store in Sicilia: le posizioni di lavoro attive

Primark apre il suo primo store in Sicilia, esattamente a Catania, offrendo la possibilità di lavoro ad un centinaio di persone. Di seguito le posizioni di lavoro attive.

La grande catena di negozi Primark fa il suo debutto anche in Sicilia, esattamente a Catania, all’interno del centro commerciale Centro Sicilia. Lo store sarà l’unico, al momento, nel sud Italia e offre un centinaio di posizioni di lavoro. Lo store aprirà giorno 1 dicembre e si prevede già il pienone anche in occasione delle festività natalizie.

Primark è uno store che dà l’opportunità ai suoi clienti di acquistare non solo abbigliamento per tutta la famiglia ma anche articoli per la casa, il tutto creato con materiali ecofriendly.

Le posizioni attive:

Attualmente le posizioni aperte sono per i seguenti ruoli:

si occupa invece di formare, affiancare e supportare il proprio team, agendo come punto di riferimento a 360 gradi; garantire elevati standard di servizio al cliente e gestire le esigenze legate alle priorità commerciali durante la giornata. L‘Addetto alle vendite part time è colui che ha il compito di fornire un servizio clienti e un servizio vendite d’eccellenza, mantenere l’esposizione della merce in reparto, gestire i camerini ed eseguire operazioni di cassa.

Per candidarsi bisognerà andare sul sito ufficiale di Primark alla sezione “lavora con noi”.