Primark Catania, quando apre? Ora c’è la data

"Primark Catania quando apre?": gli appassionati di shopping hanno cercato di ottenere informazioni a riguardo per mesi. Ora è finalmente stata svelata la data.

È ufficiale: Primark, azienda irlandese celebre in tutto il mondo per i suoi prodotti di tendenza, aprirà davvero presto un proprio negozio in Sicilia. La provincia scelta è proprio quella di Catania. Il nuovo store, in particolare, sorgerà all’interno del centro commerciale “Centro Sicilia” di Misterbianco.

Fissata per il prossimo 1° dicembre l’attesa apertura del negozio, amato da chi desidera acquistare capi alla moda a prezzi vantaggiosi.

“Siamo entusiasti – ha dichiarato Luca Ciuffreda, Head of Sales di Primark Italia – di inaugurare il nostro primo punto vendita in Sicilia, proprio come lo siamo del fatto di essere arrivati a poter contare, con quest’ultima apertura italiana, su 400 negozi in tutto il mondo”.

Primark Catania: le posizioni di lavoro attive

Il nuovo store che aprirà presto le proprie porte ai clienti permetterà anche a più di 150 persone di ottenere un impiego. Alcune posizioni sono ancora aperte ed è possibili candidarsi. Si tratta delle figure di store manager e department manager, addetto vendite e sales floor supervisor.

Store Manager e Department Manager

Si tratta di una figura professionale volta a guidare, formare e sviluppare un team di almeno 10 persone, predisposta alla gestione commerciale del reparto affidato (analisi dei principali KPI e attività di riordino di grandi volumi di merce) e che dovrà garantire ottimi standard di vendita al fine di ottenere un’eccellente customer experience.

I requisiti

Per poter accedere alla posizione di manager sarà però necessario soddisfare alcuni prerequisiti essenziali:

Esperienza di almeno 2 anni nel mondo Retail/GDO;

Esperienza nella gestione, formazione e sviluppo di team;

Essere disponibile al trasferimento sul territorio nazionale – con la possibilità di esprimere una preferenza su almeno 2 regioni nelle quali siamo presenti;

Essere determinati a crescere per diventare il nostro Store Manager dei futuri punti vendita in apertura;

Essere dinamici e proattivi.

Addetto vendite

In questo caso l’azienda è alla ricerca di addetti vendite, visual merchandising, cash office e magazzino. Se si vuole ricoprire questo ruolo bisognerà conoscere le mansioni da ricoprire:

fornire un servizio clienti e un servizio vendite d’eccellenza;

mantenere l’esposizione della merce in reparto rispettando le linee guida aziendali, assicurando massima disponibilità della merce in reparto;

implementare le linee guida aziendali di Visual Merchandising;

gestire i camerini di prova seguendo le linee guida aziendali;

eseguire operazioni di cassa;

garantire con il team Cash Office un servizio di pagamento rapido ed efficace;

collaborare con i Manager, i Supervisor e tutto il team, dimostrando orientamento all’apprendimento.

I requisiti

Per quanto riguarda i requisiti invece, sarà indispensabile dimostrare:

predisposizione a lavorare in team;

attitudine al servizio clienti;

atteggiamento positivo;

flessibilità e determinazione;

capacità di apprendimento;

passione per la moda e le tendenze;

disponibilità part time flessibile tutti i giorni della settimana.

Sales Floor Supervisor

Questa figura professionale dovrà occuparsi di formare, affiancare e supportare il team assegnatoli, agendo come un punto di riferimento essenziale; garantire elevati standard di servizio al cliente per assicurare un’eccellente customer experience; e infine, gestire le esigenze legate alle priorità commerciali durante la giornata.

I requisiti

Se vuoi far parte della squadra Primark e ricoprire il vuole di sales floor supervisor, bisognerà: