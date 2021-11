Vaccino, al via terza dose per over 40: c’è una data

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato la data del via per le vaccinazioni con la terza over per gli over 40. Ecco da quando sarà possibile prenotazione l'iniezione.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato la data del via delle vaccinazioni per ricevere la terza dose del siero anti-covid per gli over 40. Pian piano la platea si sta allargando, infatti, fino ad ora è possibile vaccinare tutti gli over 60 e i soggetti definiti “fragili”. Tuttavia, dal primo dicembre tutti gli over 40 potranno prenotare la terza dose del vaccino anti-covid.

“Consideriamo la terza dose assolutamente strategica – dichiara Speranza -. La dose booster è stata offerta a 2.409.596 persone, oggi supereremo i 2,5 milioni. Abbiamo iniziato da immunodepressi, personale sanitario, fragili di ogni età, over 60 e da chi ha avuto la dose unica di Johnson & Johnson. Con il confronto svolto nelle ultime ore con la nostra comunità scientifica, voglio annunciare al Parlamento che facciamo l’ulteriore passo in avanti. La scelta è di proseguire per fasce anagrafiche: dal primo dicembre, nel nostro paese, saranno chiamati alla dose aggiuntiva, al richiamo, anche le fasce generazionali di chi ha tra i 40 e i 60 anni”.