Lavoro Catania: ci sono diverse nuove offerte di lavoro a Catania presso i supermercati Lidl ed Eurospin, ma anche per il negozio d’abbigliamento irlandese Primark, vediamo nel dettaglio.

Lavoro Catania: 2 posizioni aperte per Lidl

La catena di supermercati tedesca ha pubblicato 2 annunci di lavoro su Catania, sul loro sito.

Apprendista addetto vendite part-time: questa posizione è stata aperta per il punto vendita di Via Felice Fontana. Le principali mansioni di questa posizione sono:

Operatività nel punto vendita

Assistenza alla clientela

Operazioni di cassa

Esposizione della merce in Punto Vendita

Il profilo ricercato deve essere di età compresa tra i 18 e i 29 anni, deve essere in possesso di un diploma di scuola superiore. Il contratto previsto per questa posizione è di apprendistato di 3 anni.

La seconda posizione ricercata da Lidl è Addetto vendite part time per 8 ore domenicali, in riferimento al punto vendita di Corso Indipendenza. Questa figura è specifica per i turni domenicali, ed è rivolto verso lavoratore part time o a studenti universitari. La retribuzione è a ore.

Lavoro Catania: Eurospin

Eurospin Catania è alla ricerca di un capo settore gastronomia. La figura dovrà svolgere le seguenti mansioni:

Effettuare sopralluoghi giornalieri nei sui P.V. dell’area assegnata con l’obiettivo di mantenere gli standard;

Supportare il gestore nello sviluppo delle politiche commerciali;

Presidiare la corretta esposizione dei piani promozionali nonché quella dei prezzi;

Monitorare eventuali rotture di stock;

Gestire la comunicazione con i colleghi degli acquisti e con i gestori esterni;

I requisiti per la posizioni sono: una laurea o un diploma di indirizzo tecnico/economico nell’ambito della macelleria.

Primark

Un nuovo annuncio di lavoro è stato pubblicato sul sito della compagnia. La catena di negozi d’abbigliamento ricerca un Addetto/a vendite, il quale si occuperà di;

gestire la clientela

allestire l’area vendite

operazioni di cassa

scarico della merce

Sulla base dell’esperienza del candidato è previsto un inserimento variabile, il lavoro potrà essere o part-time di 18 ore, o di 20 ore o un Job on call.