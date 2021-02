Concorsi Sicilia 2021: Regione e comuni cercano personale

Concorsi pubblici per l'attribuzione di posti di lavoro nel territorio siciliano. Ad aprire le posizioni diversi enti, pubblici e non, tra cui la Regione Siciliana, i Comuni e le Aziende ospedaliere.

Concorsi Sicilia: nuove opportunità sul territorio. Nella Gazzetta Ufficiale Concorsi e nella Gazzetta della Regione Siciliana (datata 29 gennaio 2021), sono specificati i posti per cui è possibile candidarsi, divisi per categorie, e che riguardano gli enti regionali e territoriali (comuni della Sicilia), aziende ospedaliere, aziende sanitarie provinciali e altri istituti.

Concorsi Regione Sicilia

Presso la Regione Siciliana è indetto un concorso pubblico, per esami, in assemblea regionale siciliana con 23 posti disponibili per assistente parlamentare di prima fascia.

Per quanto attiene invece l’amministrazione regionale è aperto un concorso in assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica. Il concorso pubblico in questione, per titoli ed esami, è indetto al fine di assumere 5 funzionari direttivi di categoria professionale D (funzionario nei rapporti con i media – giornalista pubblico – Ufficio stampa e documentazione della Regione siciliana); e 3 istruttori direttivi di categorie professionale C (istruttore nei rapporti con i media – giornalista pubblico – Ufficio stampa e documentazione della Regione siciliana).

Concorsi Sicilia 2021: enti locali territoriali

In diversi comuni del territorio siciliano sono disponibili nuovi posti di lavoro per concorso pubblico:

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) : 18 posti, a tempo pieno ed indeterminato – categorie C e D, vari profili professionali;

: 18 posti, a tempo pieno ed indeterminato – categorie C e D, vari profili professionali; Comune di Contessa Entellina (Palermo) : 1 posto di istruttore direttivo contabile;

: 1 posto di istruttore direttivo contabile; Comune di Calatafimi Segesta (Trapani) : diverse procedure di assunzione mediante mobilità volontaria e/o scorrimento di graduatorie approvate da altri enti pubblici del comparto funzioni locali in corso di validità;

: diverse procedure di assunzione mediante mobilità volontaria e/o scorrimento di graduatorie approvate da altri enti pubblici del comparto funzioni locali in corso di validità; Comune di Giuliana (Palermo) : selezione, per titoli e prova pratica d’idoneità, per la stabilizzazione a tempo indeterminato a 18 ore settimanali di personale precario – ASU;

: selezione, per titoli e prova pratica d’idoneità, per la stabilizzazione a tempo indeterminato a 18 ore settimanali di personale precario – ASU; Comune di Merì (Messina) : concorsi, per soli esami, per la copertura di n. 4 posti, a tempo indeterminato, varie categorie e profili professionali;

: concorsi, per soli esami, per la copertura di n. 4 posti, a tempo indeterminato, varie categorie e profili professionali; Comune di Misterbianco (Catania) : avvisi di mobilità volontaria esterna per titoli e colloquio per 11 posti nel settore vigilanza e 5 posti nel settore tecnico;

: avvisi di mobilità volontaria esterna per titoli e colloquio per 11 posti nel settore vigilanza e 5 posti nel settore tecnico; Comune di Pantelleria (Trapani) : concorso, per titoli ed esami, per 2 posti di istruttore amministrativo, con riserva di 1 posto a favore del personale interno, e 1 posto di istruttore tecnico;

: concorso, per titoli ed esami, per 2 posti di istruttore amministrativo, con riserva di 1 posto a favore del personale interno, e 1 posto di istruttore tecnico; Comune di Siracusa : concorso, per titoli ed esami, per 1 posto di dirigente contabile;

: concorso, per titoli ed esami, per 1 posto di dirigente contabile; Comune di Valderice (Trapani): selezione a natura comparativa, per il conferimento, a tempo pieno e determinato dell’incarico di 1 avvocato e 1 architetto.

Concorsi ospedalieri Messina, Palermo, Agrigento, Trapani e Catania

Aperte diverse posizioni anche nelle aziende ospedaliere siciliane:

Azienda ospedaliera universitaria policlinico “G. Rodolico-San Marco” Catania : concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di dirigente medico, disciplina malattie dell’apparato respiratorio;

: concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di dirigente medico, disciplina malattie dell’apparato respiratorio; Azienda ospedaliera Papardo Messina : mobilità volontaria per soli titoli, per la copertura di 1 posto di dirigente medico di anatomia patologica e 3 posti di dirigente farmacista; e concorsi, per titoli ed esami, per la copertura di diversi posti di dirigente medico, varie discipline;

: mobilità volontaria per soli titoli, per la copertura di 1 posto di dirigente medico di anatomia patologica e 3 posti di dirigente farmacista; e concorsi, per titoli ed esami, per la copertura di diversi posti di dirigente medico, varie discipline; Azienda ospedaliera universitaria policlinico Paolo Giaccone dell’Università degli Studi di Palermo : concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di 5 dirigenti medici, disciplina di anestesia e rianimazione;

: concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di 5 dirigenti medici, disciplina di anestesia e rianimazione; Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello Palermo : selezione, per il conferimento degli incarichi quinquennali di direzione delle strutture complesse a direzione universitaria di genetica medica, pneumologia, ostetricia e ginecologia; e concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente avvocato;

: selezione, per il conferimento degli incarichi quinquennali di direzione delle strutture complesse a direzione universitaria di genetica medica, pneumologia, ostetricia e ginecologia; e concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente avvocato; Azienda sanitaria provinciale di Agrigento : concorso, per titoli ed esami, per posti di dirigente medico di malattie infettive e tropicali. Sorteggio del componente, titolare e supplente della commissione esaminatrice;

: concorso, per titoli ed esami, per posti di dirigente medico di malattie infettive e tropicali. Sorteggio del componente, titolare e supplente della commissione esaminatrice; Azienda sanitaria provinciale di Catania : selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria, per eventuali incarichi e sostituzioni a tempo determinato, di programmatore; e concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 5 posti di dirigente amministrativo;

: selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria, per eventuali incarichi e sostituzioni a tempo determinato, di programmatore; e concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 5 posti di dirigente amministrativo; Azienda sanitaria provinciale di Trapani: selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di 3 incarichi di direttore di struttura complessa; e concorso, per titoli ed esami, per la copertura di diversi posti della dirigenza medica/veterinaria e dirigenza sanitaria non medica.

Concorso Asp Palermo

Menzione a parte merita l’azienda sanitaria provinciale di Palermo. Qui le posizioni aperte sono cinque:

selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di 1 posto di direttore veterinario – Area B – Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche – Sorteggio dei componenti della commissione di valutazione;

– Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche – Sorteggio dei componenti della commissione di valutazione; selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di 1 posto di direttore veterinario – Area C – Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche – Sorteggio dei componenti della commissione di valutazione;

– Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche – Sorteggio dei componenti della commissione di valutazione; mobilità volontaria per la copertura di posti della dirigenza medica e tecnica, vari profili ;

; concorso, per titoli ed esami, per la copertura di posti della dirigenza medica e sanitaria, vari profili ;

; selezione, per soli titoli, per la formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato afferenti al personale dirigenziale e al personale del comparto.

Altri enti nel territorio siciliano

Posizioni aperte anche per istituti ed enti presenti in Sicilia ma che non rientrano strettamente nei servizi pubblici:

Istituto autonomo case popolari della provincia di Trapani : mobilità volontaria per la copertura di 1 posto di istruttore tecnico;

: mobilità volontaria per la copertura di 1 posto di istruttore tecnico; Ordine dei medici e chirurghi ed odontoiatri di Catania : concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di 1 posto di dirigente amministrativo dell’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Catania;

: concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di 1 posto di dirigente amministrativo dell’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Catania; Provincia religiosa di S. Pietro ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli – Ospedale Buccheri La Ferla Palermo: conferimento di 1 incarico quinquennale di direttore di struttura complessa presso l’Ospedale Buccheri La Ferla – Fatebenefratelli di Palermo – disciplina di anestesia e rianimazione; e conferimento di 1 incarico quinquennale di direttore di struttura complessa presso l’Ospedale Buccheri La Ferla – Fatebenefratelli di Palermo – disciplina di ortopedia e traumatologia.

Ulteriori informazioni sulle posizioni aperte citate in articolo, requisiti utili ed eventuali rettifiche, sono disponibili sui siti ufficiali degli enti e sul numero della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 29 gennaio 2021.