Concorsi Banca d’Italia: bando per 105 nuovi posti di lavoro

Concorsi Banca d'Italia: La Banca d'Italia ricerca nuove figure da impiegare in più settori. Info e scadenze.

Nuove opportunità di lavoro sono offerte con i nuovi Concorsi Banca d’Italia. Sono 105 i posti di lavoro offerti per più settori in cinque concorsi per assumere vari profili professionali e operativi. Ecco i concorsi nel dettaglio:

Concorso A: n° 10 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline economiche;

Requisiti, termini e scadenze

Per ogni concorso ci sono dei requisiti indispensabili richiesti, come titoli di studio ed esperienze lavorativa. Le posizioni sono aperte sia per laureati che per diplomati. Ecco nel dettaglio i titoli richiesti per i Concorsi Banca d’Italia:

Concorso A : laurea triennale in una delle seguenti classi: Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18), Scienze economiche (L-33);

: laurea triennale in una delle seguenti classi: Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18), Scienze economiche (L-33); Concorso B : laurea triennale in una delle seguenti classi: Scienze dei servizi giuridici (L-14), Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16) o Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36);

: laurea triennale in una delle seguenti classi: Scienze dei servizi giuridici (L-14), Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16) o Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Concorso C : laurea triennale in una delle seguenti classi: Statistica (L-41), Scienze matematiche (L35), Ingegneria dell’informazione (L-8) o Scienze e tecnologie fisiche (L-30);

: laurea triennale in una delle seguenti classi: Statistica (L-41), Scienze matematiche (L35), Ingegneria dell’informazione (L-8) o Scienze e tecnologie fisiche (L-30); Concorso D : laurea triennale in una delle seguenti classi: Scienze e tecnologie informatiche (L-31), Ingegneria dell’informazione (L-8), Statistica (L-41), Scienze matematiche (L-35) o Scienze e tecnologie fisiche (L-30);

: laurea triennale in una delle seguenti classi: Scienze e tecnologie informatiche (L-31), Ingegneria dell’informazione (L-8), Statistica (L-41), Scienze matematiche (L-35) o Scienze e tecnologie fisiche (L-30); Concorso E: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Per tutti i concorsi i requisiti indispensabili sono i seguenti:

Età non inferiore ai 18 anni;

Cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione europea o altra cittadinanza. Ai cittadini di uno Stato estero è richiesto l’ulteriore requisito di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà verificata durante le prove di concorso;

Idoneità fisica alle mansioni;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere in Banca d’Italia.

La domanda di interesse per partecipare ai Concorsi Banca d’Italia può essere presentata a partire dalle ore 12.00 del 5 febbraio 2021 fino alle ore 16.00 del 9 marzo 2021 sul sito internet della Banca d’Italia. La modalità di iscrizione al concorso è solo ed esclusivamente in via telematica online. Le date delle prove e dei luoghi dove verrà tenuta saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale ad aprile 2021. Le prove consisteranno in una prova scritta e orale e gli argomenti delle materie d’esame si atterranno a quelle previste dal bando.