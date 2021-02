Concorsi Sicilia, bando per 247 anestesisti: info e scadenze

Concorsi Sicilia: bando 247 posti da assegnare a specialisti e specializzandi anestesisti. Posizioni aperte in tutta la Sicilia. Tutte le info e scadenze.

Concorsi Sicilia: è stato pubblicato un bando concorso per la ricerca di 247 anestesisti in Sicilia, in gran parte degli ospedali della regione. Tale concorso per la prima volta sarà aperto anche agli specializzandi di quarto e quinto anno.

Il bando è stato reso noto sulla gazzetta ufficiale lo scorso 28 gennaio e il termine ultimo per inoltrare la domanda sarà il 28 febbraio 2021. Le domande andranno presentate esclusivamente via pec ed il concorso è per titoli ed esami. L’azienda capofila è il Policlinico di Palermo.

Posti nelle aziende siciliane

Asp di Agrigento: 17 posti

Asp di Caltanissetta: 26 posti

Asp di Catania: 22 posti

Asp di Enna: 15 posti

Asp di Messina: 25 posti

Asp di Palermo: 19 posti

Asp di Ragusa: 16 posti

Asp di Siracusa: 26 posti

Asp di Trapani: 3 posti

Ospedale Cannizzaro di Catania: 2 posti

Ospedale Papardo di Messina: 16 posti

Policlinico di Messina: 10 posti

Villa Sofia di Palermo: 4 Posti

Civico di Palermo: 15 posti

Policlinico di Palermo: 16 posti

Centro neurologi Bonino Pulejo di Messina: 1 posto

La commissione d’esami verrà nominata entro metà marzo. Dopo la pubblicazione delle graduatorie (una per specialisti ed una per specializzandi) i candidati in posizione utile potranno indicare una sola sede tra quelle disponibile in base allo scorrimento della lista.

Gli specializzandi degli ultimi due anni che si collocheranno in posizione utile avranno prima un contratto a tempo determinato, poi convertibile immediatamente a tempo indeterminato una volta conseguita la specializzazione, senza ulteriori selezioni.